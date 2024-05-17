Води не буде до вечора — кому з одеситів відключили водопостачання
Сьогодні, 17 травня, у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи до вечора. Водопостачання містянам планують повернути після обіду — о 17:00, але час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес. Також можуть бути й аварійні відключення упродовж дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- Отамана Чепіги — усі будинки;
- Жевахова — усі будинки;
- Локомотивна — усі будинки;
- Балтська дорога — усі будинки.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, що сьогодні, 17 травня, в Одеській області з другої половини доби запроваджено стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у деяких одеситів світла не буди до 19:00. З переліком адрес відключень можна ознайомитись за посиланням.
Ми писали також, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила для обговорення зміну тарифів на водопостачання та водовідведення для ряду водоканалів. Проте НКРЕКП планує перегляд тарифів на воду саме для непобутових споживачів.
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