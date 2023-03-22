Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 22 марта.

Подробный прогноз погоды

Сегодня, 22 марта, регион накроет туман. Синоптики также предупреждают, что по местам может пойти небольшой дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-6°С тепла, днем 10-12°С тепла.

Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.

Влажность воздуха — 81%.

Прогноз погоды в Одесской области

Синоптики прогнозируют переменную облачность.

Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6°С тепла, днем 10-15°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.

Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что в Украине 22 марта будет облачно с прояснениями. Облачных дождей или снега не ожидается, однако возможны небольшие осадки во всех областях Украины. Ночью и утром местами образуется туман. Ветер будет кое-где со скоростью от 3 до 8 м/с в переменных направлениях.