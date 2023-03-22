Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 22 марта.

Водителям следует быть внимательными: какова погода в Одессе и области сегодня
Сегодня, 22 марта, регион накроет туман. Синоптики также предупреждают, что по местам может пойти небольшой дождь.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер южный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 4-6°С тепла, днем 10-12°С тепла.
- Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
- Влажность воздуха — 81%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Синоптики прогнозируют переменную облачность.
- Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.
- Ветер южный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 1-6°С тепла, днем 10-15°С тепла.
- На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.
Погода в Украине
Синоптики прогнозируют, что в Украине 22 марта будет облачно с прояснениями. Облачных дождей или снега не ожидается, однако возможны небольшие осадки во всех областях Украины. Ночью и утром местами образуется туман. Ветер будет кое-где со скоростью от 3 до 8 м/с в переменных направлениях.