Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Водителям следует быть внимательными: какова погода в Одессе и области сегодня arrow

Водителям следует быть внимательными: какова погода в Одессе и области сегодня

22 марта 2023 06:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 22 марта.
Подробный прогноз погоды
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 22 марта, регион накроет туман. Синоптики также предупреждают, что по местам может пойти небольшой дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
  • Ветер южный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 4-6°С тепла, днем 10-12°С тепла.
  • Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
  • Влажность воздуха — 81%.

Прогноз погоды в Одесской области

  • Синоптики прогнозируют переменную облачность.
  • Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.
  • Ветер южный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 1-6°С тепла, днем 10-15°С тепла.
  • На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.

Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что в Украине 22 марта будет облачно с прояснениями. Облачных дождей или снега не ожидается, однако возможны небольшие осадки во всех областях Украины. Ночью и утром местами образуется туман. Ветер будет кое-где со скоростью от 3 до 8 м/с в переменных направлениях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

06:40 Риз Уизерспун — 47: самые известные роли голливудской блондинки

Новина з фото

06:25 Луческу может покинуть "Динамо": в какой ТОП-чемпионат переедет тренер

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

06:15 Сорок святых 22 марта: какие существуют запреты и важные традиции

Эксклюзив

06:00Оккупация в зоне отчуждения: как восстанавливается Иванков после 36 дней с россиянами

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:45 Лавины и наводнения: тревожный прогноз погоды на сегодня

23:58 Белый дом раскритиковал заявление Си Цзиньпина, что Китай является беспристрастным в войне

23:56 Samsung перестала комплектовать зарядными устройствами бюджетные смартфоны

Новина з відео

23:41 Фанаты дождались: Дорофеева и Кацурин впервые выступили с песней "Чтобы не было"

23:37 Президент Бразилии хочет сделать вклад в прекращение войны в Украине

Новина з відео

23:41 Фанаты дождались: Дорофеева и Кацурин впервые выступили с песней "Чтобы не было"

Эксклюзив

23:00В Одессе повреждено здание монастыря: появились первые кадры последствий ракетного удара

Новина з відео

22:59 "Сегодня Украина начала отмечать годовщину первых победных сражений": обращение Зеленского

Новина з відео

22:24 Не выдержал: в студии пропагандиста Соловьева гость потерял сознание

Новина з відео

21:22 Россияне нанесли ракетный удар по Одессе: власти рассказали первые подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:37 Вкус весны: как сварить изысканный французский крем-суп из черемши — простой рецепт

Новина з відео

18:03 Зеленский приехал в Мощун под Киевом и почтил память погибших защитников

Эксклюзив

18:00Стоит ли лишать гражданства сбежавших от войны мужчин: мнения одесситов

Новина з відео

17:46 Макс Барских показал, как о нем заботится мама и чем его балует

Новина з відео

17:17 В Калифорнии заметили таинственные огни в небе: видео облетело соцсети

Новина з фото

06:40 Риз Уизерспун — 47: самые известные роли голливудской блондинки

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

Эксклюзив

06:00Оккупация в зоне отчуждения: как восстанавливается Иванков после 36 дней с россиянами

Новина з фото

21:23 Знаменитости-эмигранты: ТОП-5 звезд-беженцев

Новина з фото

19:44 Сколько тратит в месяц и дружит ли с Потапом: все самое интересное из интервью Позитива

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:50На что способны иностранные МиГи, или Как рождается авиакоалиция

Эксклюзив

18:00Стоит ли лишать гражданства сбежавших от войны мужчин: мнения одесситов

Эксклюзив

18:00Тайны Балтийского моря: кто стоит за подрывом "Северных потоков", — мнение эксперта

Эксклюзив

12:29ВСУ приступают к деоккупации Крыма: эксперт объяснил мощные взрывы в Джанкое

Эксклюзив

09:00Из Японии в деоккупированный Иванков передали 100 средств реабилитации: фоторепортаж

Актуальное по теме

None 21 Март 23:00

Риз Уизерспун — 47: самые известные роли голливудской блондинки

None 21 Март 23:36

Луческу может покинуть "Динамо": в какой ТОП-чемпионат переедет тренер

None 21 Март 17:42

Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

None 21 Март 21:26

Сорок святых 22 марта: какие существуют запреты и важные традиции

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB