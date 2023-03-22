Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 22 березня

Детальний прогноз погоди

Сьогодні, 22 березня регіон накриє туман. Синоптики також попереджають, що місцями може піти невеликий дощ.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 10-12°С тепла.

Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.

Вологість повітря — 81%.

Прогноз погоди по Одеській області

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 10-15°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Погода в Україні

Синоптики прогнозують, що в Україні 22 березня буде хмарна погода з проясненнями. Рясних дощів чи снігу не очікують, проте можливі невеличкі опади в усіх областях України. Вночі та вранці місцями утвориться туман. Вітер буде подекуди зі швидкістю від 3 до 8 м/с у змінних напрямках.