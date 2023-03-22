Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 22 березня

Водіям слід бути уважними: якою буде погода в Одесі та області сьогодні
Сьогодні, 22 березня регіон накриє туман. Синоптики також попереджають, що місцями може піти невеликий дощ.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
- Вітер південний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 10-12°С тепла.
- Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 81%.
Прогноз погоди по Одеській області
- Синоптики прогнозують мінливу хмарність.
- Місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман.
- Вітер південний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 10-15°С тепла.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні
Синоптики прогнозують, що в Україні 22 березня буде хмарна погода з проясненнями. Рясних дощів чи снігу не очікують, проте можливі невеличкі опади в усіх областях України. Вночі та вранці місцями утвориться туман. Вітер буде подекуди зі швидкістю від 3 до 8 м/с у змінних напрямках.