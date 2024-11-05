Военный из Одессы служил водителем, не имея прав

Здание Котовского горрайонного суда. Фото: суд

Солдат одной из воинских частей служил водителем в отделении материального довольствия. Но оказалось, что его водительские права поддельные. Суд назначил ему наказание.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Котовского горрайонного суда Одесской области.

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Подробности дела

Военный управлял автомобилем ВАЗ. Проезжая блокпост, он показал полицейскому и работнику конвойной службы водительские права категории А, А1, В, В1, С, С1, Д, Д1, ВЭ и СЭ. Проверив номер удостоверения в электронной системе, правоохранители выяснили, что оно принадлежит совершенно другому человеку. Позже оказалось, что мужчина вообще никогда не получал права на управление транспортным средством каких-либо категорий. Ему сообщили о подозрении в использовании заведомо подложного документа.

Что решил суд

На судебном заседании военный признал свою вину. Судья назначил ему 850 грн штрафа. Кроме того, мужчина должен уплатить 3 тыс. грн на возмещение стоимости экспертиз. Поддельные права будут уничтожены.

Напомним, в Николаеве судили военного, который самовольно покинул часть, потому что хотел отремонтировать собственный дом. Также в Ивано-Франковской области командира Нацгвардии судили за незаконную вырубку деревьев.