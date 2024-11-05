Военный из Одессы служил водителем, не имея прав

Водил машину без водительских прав — на Одесчине судили военного
Солдат одной из воинских частей служил водителем в отделении материального довольствия. Но оказалось, что его водительские права поддельные. Суд назначил ему наказание.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Котовского горрайонного суда Одесской области.
Подробности дела
Военный управлял автомобилем ВАЗ. Проезжая блокпост, он показал полицейскому и работнику конвойной службы водительские права категории А, А1, В, В1, С, С1, Д, Д1, ВЭ и СЭ. Проверив номер удостоверения в электронной системе, правоохранители выяснили, что оно принадлежит совершенно другому человеку. Позже оказалось, что мужчина вообще никогда не получал права на управление транспортным средством каких-либо категорий. Ему сообщили о подозрении в использовании заведомо подложного документа.
Что решил суд
На судебном заседании военный признал свою вину. Судья назначил ему 850 грн штрафа. Кроме того, мужчина должен уплатить 3 тыс. грн на возмещение стоимости экспертиз. Поддельные права будут уничтожены.
Напомним, в Николаеве судили военного, который самовольно покинул часть, потому что хотел отремонтировать собственный дом. Также в Ивано-Франковской области командира Нацгвардии судили за незаконную вырубку деревьев.
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