Військовий з Одеси служив водієм, не маючи прав

Будівля Котовського міськрайонного суду. Фото: суд

Солдат однієї з військових частин служив водієм у відділенні матеріального забезпечення. Але виявилося, що його водійські права підроблені. Суд призначив йому покарання.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з вироку Котовського міськрайонного суду Одеської області.

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Подробиці справи

Військовий керував автомобілем ВАЗ. Проїжджаючи блокпост, він показав поліцейському та працівнику конвойної служби водійські права категорій А, А1, В, В1, С, С1, Д, Д1, ВЕ та СЕ. Перевіривши номер посвідчення в електронній системі, правоохоронці з'ясували, що воно належить зовсім іншій людині. Згодом виявилося, що чоловік взагалі ніколи не отримував права на керування транспортним засобом будь-яких категорій. Йому повідомили про підозру у використанні завідомо підробленого документа.

Що вирішив суд

На судовому засіданні військовий визнав свою провину. Суддя призначив йому 850 грн штрафу. Крім того, чоловік має сплатити 3 тис. грн на відшкодування вартості експертиз. Підроблені права будуть знищені.

Нагадаємо, у Миколаєві судили військового, який самовільно залишив частину, бо хотів відремонтувати власний будинок. Також на Івано-Франківщині командира Нацгвардії судили за незаконну вирубку дерев.