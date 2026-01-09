Военных будут судить за слив данных о ТЦК

Военный билет. Фото иллюстративное: depositphotos

В Одесской области двое военнослужащих помогали мужчинам избегать мобилизации. Они сливали служебную информацию о работе ТЦК. Данные передавали через закрытую группу в мессенджере. Обоих обвиняют в препятствовании деятельности ВСУ.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Помощь уклонистам

ГБР завершило расследование в отношении двух военных, один из которых проходил службу в правоохранительных органах. По данным следствия, в течение года они систематически помогали мужчинам призывного возраста уклоняться от мобилизации. Фигуранты передавали информацию о местах расположения мобильных блокпостов и актуальные точки вручения повесток на территории одной из общин области. Таким образом они фактически предупреждали о появлении представителей территориальных центров комплектования.

Следователи установили, что оба военнослужащие были администраторами Viber-группы под названием "ГАИ Черная". В этом сообществе регулярно появлялись сообщения о передвижении ТЦК и предупреждения о так называемой "опасности" для уклонистов.

Как накажут

Сейчас обоих обвиняют в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период. Обвинительный акт уже направили в суд. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

