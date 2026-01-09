Відео
Головна Одеса Військові на Одещині попереджали про роботу ТЦК — як покарають

Військові на Одещині попереджали про роботу ТЦК — як покарають

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 12:19
Військових судитимуть за злив даних про ТЦК
Військовий квиток. Фото ілюстративне: depositphotos

На Одещині двоє військовослужбовців допомагали чоловікам уникати мобілізації. Вони зливали службову інформацію про роботу ТЦК. Дані передавали через закриту групу в месенджері. Обох обвинувачують у перешкоджанні діяльності ЗСУ.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань

Читайте також:

Допомога ухилянтам

ДБР завершило розслідування стосовно двох військових, один із яких проходив службу у правоохоронних органах. За даними слідства, протягом року вони систематично допомагали чоловікам призовного віку ухилятися від мобілізації. Фігуранти передавали інформацію про місця розташування мобільних блокпостів та актуальні точки вручення повісток на території однієї з громад області. Таким чином вони фактично попереджали про появу представників територіальних центрів комплектування.

Слідчі встановили, що обидва військовослужбовці були адміністраторами Viber-групи під назвою "ГАИ Чёрная". У цій спільноті регулярно з’являлися повідомлення про пересування ТЦК та попередження про так звану "небезпеку" для ухилянтів.

Як покарають

Наразі обох обвинувачують у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. Обвинувальний акт уже скерували до суду. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Дніпрі подружжя побило працівника ТЦК. Також ми писали, що у Миколаєві офіцер ТЦК піде під суд за побиття військовозабов'язаних.

Одеса ДБР Одеська область Новини Одеси ТЦК та СП ухилянти
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
