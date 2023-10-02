Одесские Рыцари показали кадры по контрнаступлению под Бахмутом

Военный с пулеметом на позиции. Фото: 28 ОМБр

Украинские воины продолжают неустанную работу по освобождению нашей земли. Одесские "Рыцари" показали, как освобождали одну из ключевых позиций врага под Бахмутом.

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода опубликовали последствия освобожденных позиций под Бахмутом.

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"В конце мая началось долгожданное наступление.

Смежные подразделения влетели в посадку, где долгие месяцы сидел враг и начали зачистку. Нашей задачей было подавить оккупантов огнем так, чтобы они даже не могли выдвинуть свои гнусные рожи из нор", — говорится в сообщении военных.

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Реакции украинцев

Соцсети разразились пожеланиями здоровья бойцам и скорейшей победы. Отдельные комментаторы отметили профессионализм одесских воинов.

Реакции соцсетей. Фото: скриншот

Успех ВСУ на Бахмутском направлении

Украинские военные продолжают уничтожать технику россиян и их личный состав. Так, недавно артиллерийский дивизион 77 бригады ликвидировал состав БК оккупантов на Бахмутском направлении.

Напомним, 17 сентября Силы обороны Украины освободили Клещеевку в Донецкой области. Однако российские враги пытались вернуть утраченное.

Добавим, украинские войска продолжают свое контрнаступление в Донецкой области к югу от Бахмута. Только за сутки 26 сентября там произошло 12 боевых столкновений и оккупанты 580 раз открывали огонь.