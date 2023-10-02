Огонь на угнетение: одесские Рыцари показали кадры по контрнаступлению под Бахмутом
Украинские воины продолжают неустанную работу по освобождению нашей земли. Одесские "Рыцари" показали, как освобождали одну из ключевых позиций врага под Бахмутом.
Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода опубликовали последствия освобожденных позиций под Бахмутом.
"В конце мая началось долгожданное наступление.
Смежные подразделения влетели в посадку, где долгие месяцы сидел враг и начали зачистку. Нашей задачей было подавить оккупантов огнем так, чтобы они даже не могли выдвинуть свои гнусные рожи из нор", — говорится в сообщении военных.
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Реакции украинцев
Соцсети разразились пожеланиями здоровья бойцам и скорейшей победы. Отдельные комментаторы отметили профессионализм одесских воинов.
Успех ВСУ на Бахмутском направлении
Украинские военные продолжают уничтожать технику россиян и их личный состав. Так, недавно артиллерийский дивизион 77 бригады ликвидировал состав БК оккупантов на Бахмутском направлении.
Напомним, 17 сентября Силы обороны Украины освободили Клещеевку в Донецкой области. Однако российские враги пытались вернуть утраченное.
Добавим, украинские войска продолжают свое контрнаступление в Донецкой области к югу от Бахмута. Только за сутки 26 сентября там произошло 12 боевых столкновений и оккупанты 580 раз открывали огонь.