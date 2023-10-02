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Огонь на угнетение: одесские Рыцари показали кадры по контрнаступлению под Бахмутом

2 октября 2023 18:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесские Рыцари показали кадры по контрнаступлению под Бахмутом
Военный с пулеметом на позиции. Фото: 28 ОМБр
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Украинские воины продолжают неустанную работу по освобождению нашей земли. Одесские "Рыцари" показали, как освобождали одну из ключевых позиций врага под Бахмутом.

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода опубликовали последствия освобожденных позиций под Бахмутом.

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"В конце мая началось долгожданное наступление.
Смежные подразделения влетели в посадку, где долгие месяцы сидел враг и начали зачистку. Нашей задачей было подавить оккупантов огнем так, чтобы они даже не могли выдвинуть свои гнусные рожи из нор", — говорится в сообщении военных.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика!

Реакции украинцев

Соцсети разразились пожеланиями здоровья бойцам и скорейшей победы. Отдельные комментаторы отметили профессионализм одесских воинов.

Реакции соцсетей. Фото: скриншот

Успех ВСУ на Бахмутском направлении

Украинские военные продолжают уничтожать технику россиян и их личный состав. Так, недавно артиллерийский дивизион 77 бригады ликвидировал состав БК оккупантов на Бахмутском направлении.

Напомним, 17 сентября Силы обороны Украины освободили Клещеевку в Донецкой области. Однако российские враги пытались вернуть утраченное.

Добавим, украинские войска продолжают свое контрнаступление в Донецкой области к югу от Бахмута. Только за сутки 26 сентября там произошло 12 боевых столкновений и оккупанты 580 раз открывали огонь.

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