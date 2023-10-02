Одеські Лицарі показали кадри з контрнаступу під Бахмутом

Військовий з кулеметом на позиції. Фото: 28 ОМБр

Українські воїни продовжують невпинну роботу зі звільнення нашої землі. Одеські "Лицарі" показали, як звільняли одну з ключових позицій ворога під Бахмутом.

Бійці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу опублікували наслідки звільнених позицій під Бахмутом.

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"Наприкінці травня розпочався довгоочікуваний наступ.

Суміжні підрозділи влетіли в посадку, де довгі місяці сидів ворог, і почали зачистку. Нашим завданням було подавити окупантів вогнем так, щоб вони навіть не могли висунути свої мерзенні пики з нір", — йдеться у повідомленні військових.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика!

Реакції українців

Соцмережі вибухнули побажаннями здоров'я бійцям та якнайшвидшої перемоги. Окремі коментатори відзначили професіоналізм одеських воїнів.

Реакції соцмереж. Фото: скриншот

Успіх ЗСУ на Бахмутському напрямку

Українські військові продовжують нищити техніку росіян та їхній особовий склад. Так, нещодавно артилерійський дивізіон 77 бригади ліквідував склад БК окупантів на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, 17 вересня Сили оборони України звільнили Кліщіївку в Донецькій області. Однак російські вороги намагалися повернути втрачене.

Додамо, українські війська продовжують свій контрнаступ у Донецькій області на півдні від Бахмута. Лише за добу 26 вересня там відбулось 12 бойових зіткнень та окупанти 580 разів відкривали вогонь.