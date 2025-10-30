Спецоперация "Мстители II": разоблачены вербовщики ЧВК "Вагнер"

Воевали на стороне РФ — детали операции по задержанию в Молдове
Спецоперация "Мстители II" проводилась совместно с молдавскими правоохранителями и имела целью разоблачение вербовщиков российской ЧВК "Вагнер". Во время нее обнаружили украинцев и граждан Молдовы, которые привлекались к боевым действиям, в частности в Украине. Злоумышленникам сообщено о подозрениях, продолжаются следственные действия и избрание меры пресечения.
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины.
Детали следствия
Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора Украины и совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью Молдовы состоялась вторая фаза международной спецоперации "Мстители II". Она направлена на документирование вербовки наемников для участия в войне против Украины в составе ЧВК "Вагнер". Совместная следственная группа, созданная еще в октябре 2024 года, объединила ресурсы двух государств для расследования набора, подготовки и финансирования участников ЧВК. В ходе операции проведено 68 обысков, изъяты документы, техника и носители информации, подтверждающие участие наемников в боевых действиях на территории Украины.
Идентифицированы 11 граждан Украины, которые в 2022-2024 годах вступили в ЧВК "Вагнер". Всем им сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Кроме того, сообщено о подозрении одному гражданину Молдовы в наемничестве и еще 15 молдавским гражданам — за участие в вооруженных конфликтах в составе ЧВК (п. 1 ст. 141 УК Республики Молдова).
В спецоперации приняли участие более 200 правоохранителей Украины и Молдовы при координации ГУР МО Украины, Европола и проекта AP CIC. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
"Это не просто совместная операция. Это четкий сигнал тем, кто продает себя врагу: ни один наемник не останется без внимания правосудия", — отметили в офисе Генпрокурора.
