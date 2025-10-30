Видео
Главная Одесса Воевали на стороне РФ — детали операции по задержанию в Молдове

Воевали на стороне РФ — детали операции по задержанию в Молдове

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 13:47
обновлено: 14:24
Спецоперация "Мстители II": разоблачены вербовщики ЧВК "Вагнер"
Российские военные. Фото иллюстративное: УНИАН

Спецоперация "Мстители II" проводилась совместно с молдавскими правоохранителями и имела целью разоблачение вербовщиков российской ЧВК "Вагнер". Во время нее обнаружили украинцев и граждан Молдовы, которые привлекались к боевым действиям, в частности в Украине. Злоумышленникам сообщено о подозрениях, продолжаются следственные действия и избрание меры пресечения.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины.

Детали следствия

Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора Украины и совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью Молдовы состоялась вторая фаза международной спецоперации "Мстители II". Она направлена на документирование вербовки наемников для участия в войне против Украины в составе ЧВК "Вагнер". Совместная следственная группа, созданная еще в октябре 2024 года, объединила ресурсы двух государств для расследования набора, подготовки и финансирования участников ЧВК. В ходе операции проведено 68 обысков, изъяты документы, техника и носители информации, подтверждающие участие наемников в боевых действиях на территории Украины.

Идентифицированы 11 граждан Украины, которые в 2022-2024 годах вступили в ЧВК "Вагнер". Всем им сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Кроме того, сообщено о подозрении одному гражданину Молдовы в наемничестве и еще 15 молдавским гражданам — за участие в вооруженных конфликтах в составе ЧВК (п. 1 ст. 141 УК Республики Молдова).

В спецоперации приняли участие более 200 правоохранителей Украины и Молдовы при координации ГУР МО Украины, Европола и проекта AP CIC. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

"Это не просто совместная операция. Это четкий сигнал тем, кто продает себя врагу: ни один наемник не останется без внимания правосудия", — отметили в офисе Генпрокурора.

Напомним, мы сообщали, что США заявили, что кубинцы воюют на стороне России против Украины. Также мы писали, что Путин ищет врагов среди своего окружения, ведь боится переворота.

Одесса Молдова Одесская область ЧВК Вагнера Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
