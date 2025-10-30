Спецоперація «Месники ІІ»: викрито вербувальників ПВК «Вагнер»

Російські військові. Фото ілюстративне: УНІАН

Спецоперація "Месники ІІ" проводилась спільно з молдовськими правоохоронцями та мала на меті викриття вербувальників російської ПВК "Вагнер". Під час неї виявили українців та громадян Молдови, які залучались до бойових дій, зокрема в Україні. Зловмисникам повідомлено про підозри, тривають слідчі дії та обрання запобіжних заходів.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.

Деталі слідства

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора України та спільно з Прокуратурою по боротьбі з організованою злочинністю Молдови відбулася друга фаза міжнародної спецоперації "Месники ІІ". Вона спрямована на документування вербування найманців для участі у війні проти України у складі ПВК "Вагнер". Спільна слідча група, створена ще у жовтні 2024 року, об’єднала ресурси двох держав для розслідування набору, підготовки та фінансування учасників ПВК. У ході операції проведено 68 обшуків, вилучено документи, техніку та носії інформації, що підтверджують участь найманців у бойових діях на території України.

Ідентифіковано 11 громадян України, які у 2022–2024 роках вступили до ПВК "Вагнер". Усім їм повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Крім того, повідомлено про підозру одному громадянину Молдови у найманстві та ще 15 молдовським громадянам — за участь у збройних конфліктах у складі ПВК (п. 1 ст. 141 КК Республіки Молдова).

У спецоперації взяли участь понад 200 правоохоронців України та Молдови за координації ГУР МО України, Європолу та проєкту AP CIC. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

"Це не просто спільна операція. Це чіткий сигнал тим, хто продає себе ворогу: жоден найманець не залишиться поза увагою правосуддя", — зазначили в офісі Генпрокурора.

