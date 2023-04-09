Волонтеры отремонтировали одну из достопримечательностей Одессы

Один из отремонтированных шаров. Фото: Дмитрий Милютин

Одесские волонтеры завершили ремонт Двух шаров на Ланжероне. Все работы выполняли своими силами.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил одессит Дмитрий Милютин.

Читайте также:

"Сбылось! Мы отремонтировали наши любимые шары на Ланжероне. Сейчас они, почти как новые. Спасибо Вам", — написал Дмитрий Милютин.

Напомним, ранее Дмитрий Милютин получил соответствующее разрешение на проведение ремонтных работ. Сам он волонтер, который помогает ВСУ. Реставрация двух шаров осуществлялась с помощью неравнодушных одесситов.

Напомним, реставраторы Одессы восстановили дубовые двери конца XIX века. Они установлены в доме Фельдмана на пересечении улиц Екатерининской и Бунина. Результаты работы по восстановлению дубовой двери дома Фельдмана поражают своей красотой и точностью. Благодаря усердию и мастерству специалистов удалось сохранить все оригинальные элементы и детали дизайна, выявить и воспроизвести утраченные, передать атмосферу истории и культурное наследие эпохи.

В настоящее время двери уже готовы и радуют одесситов и гостей своей красотой и подлинностью. Реставраторы отмечают, что такие объекты являются своеобразным символом уважения нашего исторического наследия и творческого духа архитекторов прошлых веков.