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Волонтеры отремонтировали одну из достопримечательностей Одессы

9 апреля 2023 15:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Волонтеры отремонтировали одну из достопримечательностей Одессы
Один из отремонтированных шаров. Фото: Дмитрий Милютин
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Одесские волонтеры завершили ремонт Двух шаров на Ланжероне. Все работы выполняли своими силами.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил одессит Дмитрий Милютин.

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"Сбылось! Мы отремонтировали наши любимые шары на Ланжероне. Сейчас они, почти как новые. Спасибо Вам", — написал Дмитрий Милютин.

Напомним, ранее Дмитрий Милютин получил соответствующее разрешение на проведение ремонтных работ. Сам он волонтер, который помогает ВСУ. Реставрация двух шаров осуществлялась с помощью неравнодушных одесситов.

Напомним, реставраторы Одессы восстановили дубовые двери конца XIX века. Они установлены в доме Фельдмана на пересечении улиц Екатерининской и Бунина. Результаты работы по восстановлению дубовой двери дома Фельдмана поражают своей красотой и точностью. Благодаря усердию и мастерству специалистов удалось сохранить все оригинальные элементы и детали дизайна, выявить и воспроизвести утраченные, передать атмосферу истории и культурное наследие эпохи.

В настоящее время двери уже готовы и радуют одесситов и гостей своей красотой и подлинностью. Реставраторы отмечают, что такие объекты являются своеобразным символом уважения нашего исторического наследия и творческого духа архитекторов прошлых веков.

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