Найбільшому в Україні волонтерському центру рік

За рік волонтерську допомогу отримали тисячі громадян

Рік тому, 26 березня, в Одесі відкрився волонтерський центр "Гостинна хата". Тут надають допомогу біженцям, переселенцям, ВПО, а також незахищеним категоріям населення.

Про це повідомляє волонтерський центр "Гостинна хата".

"В центрі можуть отримати допомогу і підтримку ті, хто був змушений залишати свої домівки та прориватись крізь перепони, щоб врятувати своє життя",— йдеться у повідомленні.

Спочатку в центрі надавали допомогу ВПО, а згодом і незахищеним категоріям населення з Одеси. За рік обсяги гуманітарної допомоги зросли у декілька разів. Волонтери опікуються громадянами України, які опинилися у важких життєвих обставинах, надають допомогу прифронтовим містам тощо.

"За рік ми отримали репутацію центра, якому можна довіряти та якому довіряють міжнародні партнери, місто та одесити. Відвідавши центр і побачивши як ми працюємо, ми запалюємо серця європейської спільноти, передаємо полум'я нашої боротьби та вони розуміють наскільки важлива для нас їх допомога. Дякуємо всім нашим партнерам, які допомагали весь цей рік робити нашу справу. Надавали продуктову, гігієнічну та медичну допомогу і продовжують це робити. Це неймовірно важливо для нас",— розповідають волонтери.

Зазначимо, що сьогодні допомагають волонтерському центру і звичайні одесити. Вони надають дитячі та дорослі речі, одяг, ліжечка, візочка тощо.

Нагадаємо, із початку війни кожного тижня одеські ресторатори відправляють на передову лінію понад 500-600 пакетів з дегідратованими продуктами. Тим самим захисники можуть за 10 хвилин "приготування" насолодитись гарячим смачним борщем і не тільки.