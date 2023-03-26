Крупнейшему в Украине волонтерскому центру год: какую помощь можно получить в Одессе
Год назад, 26 марта, в Одессе открылся волонтерский центр "Гостиная хата". Здесь оказывают помощь беженцам, переселенцам, ВПЛ, а также незащищенным категориям населения.
Об этом сообщает волонтерский центр "Гостиная хата".
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"В центре могут получить помощь и поддержку те, кто был вынужден покидать свои дома и прорываться сквозь препятствия, чтобы спасти свою жизнь", — говорится в сообщении.
Сначала в центре оказывали помощь ВПЛ, а впоследствии и незащищенным категориям населения из Одессы. За год объемы гуманитарной помощи выросли в несколько раз. Волонтеры заботятся о гражданах Украины, которые оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах, оказывают помощь прифронтовым городам и т.д.
"За год мы получили репутацию центра, которому можно доверять и которому доверяют международные партнеры, город и одесситы. Посетив центр и увидев, как мы работаем, мы зажигаем сердца европейского сообщества, передаем пламя нашей борьбы и они понимают, насколько важна для нас их помощь. "Благодарим всех наших партнеров, которые помогали весь этот год делать наше дело. Оказывали продуктовую, гигиеническую и медицинскую помощь и продолжают это делать. Это невероятно важно для нас",— рассказывают волонтеры.
Отметим, что сегодня помогают волонтерскому центру и обычные одесситы. Они предоставляют детские и взрослые вещи, одежду, кроватки, коляски и т.д.
Напомним, с начала войны каждую неделю одесские рестораторы отправляют на передовую линию более 500-600 пакетов с дегидратированными продуктами. Тем самым защитники могут за 10 минут "приготовления" насладиться горячим вкусным борщом и не только.