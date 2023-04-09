Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Волонтери відремонтували одну з пам'яток Одеси arrow

Волонтери відремонтували одну з пам'яток Одеси

9 квітня 2023 15:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Волонтери відремонтували одну з пам'яток Одеси
Одна з відремонтованих куль. Фото: Дмитро Милютін
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Одеські волонтери завершили ремонт Двох куль на Ланжероні. Всі роботи виконували власними силами.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив одесит Дмитро Милютін.

Читайте також:

"Здійснилося! Ми відремонтували наші улюблені кулі на Ланжероні. Зараз вони, майже, як нові. Дякую Вам", — написав Дмитро Милютін.

Зазначимо, раніше Дмитро Милютін отримав відповідний дозвіл на  проведення ремонтних робіт. Сам він є волонтером, який допомагає ЗСУ.  Реставрація  Двох куль здійснювалася за допомогою небайдужих одеситів.

Нагадаємо, реставратори Одеси відновили дубові двері кінця XIX століття. Вони встановлені у будинку Фельдмана на розі вулиць Катерининської та Буніна. Результати роботи з відновлення дубових дверей будинку Фельдмана вражають своєю красою і точністю. Завдяки старанності та майстерності спеціалістів, вдалося зберегти всі оригінальні елементи й деталі дизайну, виявити та відтворити втрачені, передати атмосферу історії та культурну спадщину епохи.

Нині двері вже готові та радують одеситів і гостей міста своєю красою та автентичністю. Реставратори зазначають, що такі об’єкти є своєрідним символом поваги до нашої історичної спадщини й творчого духу архітекторів минулих століть.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB