Волонтери відремонтували одну з пам'яток Одеси

Одна з відремонтованих куль. Фото: Дмитро Милютін

Одеські волонтери завершили ремонт Двох куль на Ланжероні. Всі роботи виконували власними силами.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив одесит Дмитро Милютін.

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"Здійснилося! Ми відремонтували наші улюблені кулі на Ланжероні. Зараз вони, майже, як нові. Дякую Вам", — написав Дмитро Милютін.

Зазначимо, раніше Дмитро Милютін отримав відповідний дозвіл на проведення ремонтних робіт. Сам він є волонтером, який допомагає ЗСУ. Реставрація Двох куль здійснювалася за допомогою небайдужих одеситів.

Нагадаємо, реставратори Одеси відновили дубові двері кінця XIX століття. Вони встановлені у будинку Фельдмана на розі вулиць Катерининської та Буніна. Результати роботи з відновлення дубових дверей будинку Фельдмана вражають своєю красою і точністю. Завдяки старанності та майстерності спеціалістів, вдалося зберегти всі оригінальні елементи й деталі дизайну, виявити та відтворити втрачені, передати атмосферу історії та культурну спадщину епохи.

Нині двері вже готові та радують одеситів і гостей міста своєю красою та автентичністю. Реставратори зазначають, що такі об’єкти є своєрідним символом поваги до нашої історичної спадщини й творчого духу архітекторів минулих століть.