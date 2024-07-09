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Они являются частью истории — Труханов против сноса Пушкина и Воронцова

9 июля 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Труханов против сноса памятников Пушкину и Воронцову: почему
Памятник Воронцову в Одессе. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Мэр Одессы Геннадий Труханов категорически выступил против сноса памятников историческим лицам, подчеркивая важность сохранения исторического наследия города. По его словам, такие действия являются попыткой "стереть" важные страницы истории Одессы.

Об этом городской голова заявил интервью изданию "Укринформ".

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Сохранение исторической памяти

Одесса имеет многовековую историю, а памятники ее неотъемлемой частью, поэтому их уничтожение не поможет решить актуальные проблемы настоящего. По словам мэра Одессы, исторические объекты имеют большое значение для городской идентичности и культурного наследия. Поэтому важно взвешенно подходить к вопросам, касающимся исторической памяти.

"К сожалению, мы не можем сейчас спросить ни у Пушкина, ни у Воронцова, поддержали бы они войну. Но Пушкин — часть нашей истории и мировой культуры. Если мы уберем его постамент в Одессе, им не перестанут восхищаться во Франции, Англии или Италии. Это — классика", — отметил Геннадий Труханов.

Геннадий Труханов о памятниках
Мэр Одессы Геннадий Труханов о памятниках. Фото: Укринформ

Что с Воронцовым

Труханов также отметил важность открытого диалога с общественностью относительно судьбы памятников. Любые решения должны быть приняты совместно с учетом мнений жителей города. Что касается памятника Воронцову, то он является не только архитектурным объектом, но и частью культурного ландшафта, формирующего самобытность Одессы.

"Сейчас информационное пространство открыто, каждый может прочесть историю создания города. Из песни слов не выкинуть. Отказываться от таких исторических фигур — страусиная позиция. Нельзя спрятать голову в песок и говорить, что этого не было" , — ответил городской голова.

Снос памятников в Одессе

Напомним, памятник основателям Одессы убрали к концу 2022-го. К тому времени город уже не раз подвергался обстрелам со стороны московских оккупантов. 28 декабря начался демонтаж монумента. Это действие было результатом петиции с более чем 25 тысячами подписей и обращения президента к одесским депутатам.

Памятник Екатерине
Демонтированный памятник Екатерине II. Фото: Новини.LIVE

После этого снесли и монумент российскому полководцу Александру Суворову. Он располагался на перекрестке у "Молодой Гвардии". Постамент громко и с российскими триколорами был открыт в 2012 году. А вот сносили Суворова с конем тихо и ночью. Это произошло 29 декабря 2022 года.

В Одессе памятник Суворову демонтирован
Демонтированный памятник Суворову. Фото: Новини.LIVE

Позже в Одессе был предложен новый подход к использованию бронзы снесенных памятников Суворову и Екатерине II. Их хотят перетопить на памятные коины, символизируя таким образом будущую победу над оккупантом.

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