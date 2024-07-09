Труханов проти знесення пам'ятників Пушкіну та Воронцову: чому

Пам'ятник Воронцову в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Мер Одеси Геннадій Труханов категорично виступив проти знесення пам'ятників історичним особам, підкреслюючи важливість збереження історичної спадщини міста., За його словами, такі дії є спробою "стерти" важливі сторінки історії Одеси.

Про це міський голова заявив інтерв'ю виданню "Укрінформ".

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Збереження історичної пам'яті

Одеса має багатовікову історію, а пам'ятники є її невід'ємною частиною, тому їхнє знищення не допоможе вирішити актуальні проблеми сьогодення. За словами мера Одеси, історичні об'єкти мають велике значення для міської ідентичності та культурної спадщини. Тому важливо зважено підходити до питань, що стосуються історичної пам'яті.

"На жаль, ми не можемо зараз запитати ані в Пушкіна, ані у Воронцова, чи підтримали б вони війну. Але Пушкін — частина нашої історії та світової культури. Якщо ми приберемо його постамент в Одесі, ним не перестануть захоплюватися у Франції, Англії чи Італії. Це — класика", — зазначив Геннадій Труханов.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов про пам'ятники. Фото: Укрінформ

Що з Воронцовим

Труханов також наголосив на важливості відкритого діалогу з громадою щодо долі пам'ятників. Будь-які рішення мають бути прийняті спільно, з урахуванням думок мешканців міста. Щодо пам'ятнику Воронцову, то він є не лише архітектурними об'єктом, але й частиною культурного ландшафту, який формує самобутність Одеси.

"Зараз інформаційний простір відкритий, кожен може прочитати історію створення міста. Із пісні слів не викинути. Відмовлятися від таких історичних постатей — страусина позиція. Не можна сховати голову в пісок і казати, що цього не було", — відповів міський голова.

Знесення пам'ятників в Одесі

Нагадаємо, пам’ятник засновникам Одеси прибрали під кінець 2022-го. На той час місто уже не раз потерпало від обстрілів з боку московських окупантів. 28 грудня розпочався демонтаж монумента. Ця дія була результатом петиції з понад 25 тисячами підписів та звернення президента до одеських депутатів.

Демонтований пам'ятник Катерині ІІ. Фото: Новини.LIVE

Після цього знесли й монумент російському полководцю Олександру Суворову. Він розташовувався на перехресті біля "Молодої Гвардії". Постамент гучно і з російськими триколорами відкрили у 2012 році. А ось зносили Суворова з конем тихо і вночі. Це сталося 29 грудня 2022 року.

Демонтований пам'ятник Суворову. Фото: Новини.LIVE

Пізніше в Одесі запропонували новий підхід до використання бронзи знесених пам'ятників Суворову та Катерині ІІ. Їх хочуть перетопити на пам'ятні коїни, символізуючи таким чином майбутню перемогу над окупантом.