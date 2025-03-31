В Одессе прошла традиционная акция "Колокол памяти"

Колокол памяти. Фото: Новини.LIVE

В Одессе прошла традиционная акция "Звон памяти" — горожане почтили память военных, погибших с начала полномасштабного вторжения РФ. Среди тех, кто присоединился были и родственники погибших, которые не могли сдержать слез.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

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На Мемориале борцам за Украину в Одессе состоялась памятная церемония "Звон памяти", посвященная чествованию погибших героев. Капелланы провели молебен за упокой павших защитников. А горожане возложили цветы и лампадки к монументу.

Молебен. Фото: Новини.LIVE

Звон памяти. Фото: Новини.LIVE

Не сдерживая слез

К акции присоединилось немало родственников служащих, которые отдали свою жизнь. Сын Натальи Дмитрий ушел на войну добровольцем еще в начале вторжения. У мужчины остались двое детей и жена. Он отправился на фронт, чтобы они жили в мирной и свободной стране.

"Мой сын защищал Николаев, защищал Одессу. Он всегда боролся за свободу, за справедливость. Он действительно любил страну и свой город и всех, кто в нем живет",— говорит Наталья, не в состоянии удержать слез.

Наталья Шамрай, мать защитника. Фото: Новини.LIVE

Поют гимн. Фото: Новини.LIVE

Чтобы мы могли видеть солнечное небо

Сын Татьяны Сидорук Владимир героически отдал свою жизнь 14 марта на Запорожском направлении. Ему было всего 20 лет. Он погиб в результате обстрела, пытаясь спасти технику с поля боя.

"Наверное кому-то надо было отдать жизнь, чтобы мы могли жить дальше. Ребята отдают самое ценное что у них есть — свою жизнь и мы сегодня видим это солнечное небо благодаря им",— говорит Татьяна Сидорук.

Татьяна Сидорюк. Фото: Новини.LIVE

Пение гимна. Фото: Новини.LIVE

Цветы защитникам. Фото: Новини.LIVE

Возложение цветов. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о том, как в Одессе отмечали день Национальной гвардии. А также о компенсации военным за аренду жилья.