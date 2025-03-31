Вони віддали життя за нас — дзвін пам'яті в Одесі (фоторепортаж)
В Одесі пройшла традиційна акція "Дзвін пам'яті" — містяни вшанували військових, які загинули з початку повномасштабного вторгнення РФ. Серед тих, хто долучився, були й родичі загиблих, які не могли стримати сліз.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.
Вшанували пам'ять
На Меморіалі борцям за Україну в Одесі відбулася пам’ятна церемонія "Дзвін пам’яті", присвячена вшануванню загиблих героїв. Ця традиція щомісяця збирає громаду для згадки воїнів, які віддали своє життя за незалежність. Капелани провели молебень за упокій полеглих захисників. А містяни поклали квіти та лампадки до монументу.
Не стримуючи сліз
До акції долучилося чимало родичів службовців, які віддали своє життя. Син Наталі Дмитро пішов на війну добровольцем ще напочатку вторгнення. У чоловіка залишилися двоє дітей та дружина. Він відправився на фронт, аби вони жили у мирній та вільній країні.
"Мій син захищав Миколаїв, захищав Одесу. Він завжди боровся за волю, за справедливість. Він дійсно любив країну, своє місто та всіх, хто в ньому живе", — каже Наталя, не в змозі утримати сліз.
Аби ми могли бачити сонячне небо
Син Тетяни Сидорук Володимир героїчно віддав своє життя 14 березня на Запорізькому напрямку. Йому було лише 20 років. Він загинув в результаті обстрілу, намагаючись врятувати техніку з поля боя.
"Напевно, комусь треба було віддати життя, аби ми могли жити далі. Хлопці віддають найцінніше, що в них є, — своє життя, і ми сьогодні бачимо це сонячне небо завдяки ним", — каже Тетяна Сидорук.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як в Одесі відмічали день Національної гвардії. А також про компенсації військовим за оренду житла.
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