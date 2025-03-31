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Вони віддали життя за нас — дзвін пам'яті в Одесі (фоторепортаж)

31 березня 2025 15:28
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
В Одесі пройшла традиційна акція "Дзвін пам'яті"
Дзвін пам'яті. Фото: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В Одесі пройшла традиційна акція "Дзвін пам'яті" — містяни вшанували військових, які загинули з початку повномасштабного вторгнення РФ. Серед тих, хто долучився, були й родичі загиблих, які не могли стримати сліз.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Вшанували пам'ять

На Меморіалі борцям за Україну в Одесі відбулася пам’ятна церемонія "Дзвін пам’яті", присвячена вшануванню загиблих героїв. Ця традиція щомісяця збирає громаду для згадки воїнів, які віддали своє життя за незалежність. Капелани провели молебень за упокій полеглих захисників. А містяни поклали квіти та лампадки до монументу.

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Молебень. Фото: Новини.LIVE
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Дзвін пам'яті. Фото: Новини.LIVE

Не стримуючи сліз

До акції долучилося чимало родичів службовців, які віддали своє життя. Син Наталі Дмитро пішов на війну добровольцем ще напочатку вторгнення. У чоловіка залишилися двоє дітей та дружина. Він відправився на фронт, аби вони жили у мирній та вільній країні.

"Мій син захищав Миколаїв, захищав Одесу. Він завжди боровся за волю, за справедливість. Він дійсно любив країну, своє місто та всіх, хто в ньому живе", — каже Наталя, не в змозі утримати сліз.

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Наталія Шамрай, мати захисника. Фото: Новини.LIVE
Вони віддали життя за нас — дзвін пам'яті в Одесі (фоторепортаж) - фото 4
Співають гімн. Фото: Новини.LIVE

Аби ми могли бачити сонячне небо

Син Тетяни Сидорук Володимир героїчно віддав своє життя 14 березня на Запорізькому напрямку. Йому було лише 20 років. Він загинув в результаті обстрілу, намагаючись врятувати техніку з поля боя.

"Напевно, комусь треба було віддати життя, аби ми могли жити далі. Хлопці віддають найцінніше, що в них є, — своє життя, і ми сьогодні бачимо це сонячне небо завдяки ним", — каже Тетяна Сидорук.

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Тетяна Сидорюк. Фото: Новини.LIVE
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Співання гімну. Фото: Новини.LIVE
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Квіти захисникам. Фото: Новини.LIVE
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Покладання квітів. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як в Одесі відмічали день Національної гвардії. А також про компенсації військовим за оренду житла.

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