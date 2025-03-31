Дзвін пам'яті. Фото: Новини.LIVE

В Одесі пройшла традиційна акція "Дзвін пам'яті" — містяни вшанували військових, які загинули з початку повномасштабного вторгнення РФ. Серед тих, хто долучився, були й родичі загиблих, які не могли стримати сліз.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Вшанували пам'ять

На Меморіалі борцям за Україну в Одесі відбулася пам’ятна церемонія "Дзвін пам’яті", присвячена вшануванню загиблих героїв. Ця традиція щомісяця збирає громаду для згадки воїнів, які віддали своє життя за незалежність. Капелани провели молебень за упокій полеглих захисників. А містяни поклали квіти та лампадки до монументу.

Молебень. Фото: Новини.LIVE

Дзвін пам'яті. Фото: Новини.LIVE

Не стримуючи сліз

До акції долучилося чимало родичів службовців, які віддали своє життя. Син Наталі Дмитро пішов на війну добровольцем ще напочатку вторгнення. У чоловіка залишилися двоє дітей та дружина. Він відправився на фронт, аби вони жили у мирній та вільній країні.

"Мій син захищав Миколаїв, захищав Одесу. Він завжди боровся за волю, за справедливість. Він дійсно любив країну, своє місто та всіх, хто в ньому живе", — каже Наталя, не в змозі утримати сліз.

Наталія Шамрай, мати захисника. Фото: Новини.LIVE

Співають гімн. Фото: Новини.LIVE

Аби ми могли бачити сонячне небо

Син Тетяни Сидорук Володимир героїчно віддав своє життя 14 березня на Запорізькому напрямку. Йому було лише 20 років. Він загинув в результаті обстрілу, намагаючись врятувати техніку з поля боя.

"Напевно, комусь треба було віддати життя, аби ми могли жити далі. Хлопці віддають найцінніше, що в них є, — своє життя, і ми сьогодні бачимо це сонячне небо завдяки ним", — каже Тетяна Сидорук.

Тетяна Сидорюк. Фото: Новини.LIVE

Співання гімну. Фото: Новини.LIVE

Квіти захисникам. Фото: Новини.LIVE

Покладання квітів. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як в Одесі відмічали день Національної гвардії. А також про компенсації військовим за оренду житла.