Враг активизировал использование баллистики на юге, — Гуменюк

Выпуск баллистической ракеты. Фото: Defense Express

Враг увеличил использование баллистического вооружения на юге Украины для держания напряжения в регионе. У оккупантов нет возможности увеличить удерживать Силы обороны Украины, поэтому увеличили работу авиации.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Погода на нашей стороне. Чрезвычайная штормовая погода по югу. Это существенно отражается на работе аэроразведки и артиллерии. Мы фиксируем уменьшение артиллерийских обстрелов в нашей зоне ответственности. В том числе из-за изменения погодных условий. Также есть уменьшение активности тактической авиации, но они пытаются за один вылет применить как можно больше КАБов для разрушительных ударов", — отметила Гуменюк.

Также причина использования баллистики может заключаться в том, что ее на юге сбивать сложнее, чем крылатые ракеты. Потому они и сконцентрировались именно на такой тактике.

Уничтожение Черноморского флота РФ

Вооруженные силы Украины за период полномасштабного вторжения успешно уничтожают Черноморский флот РФ. Украинским бойцам удалось повредить и уничтожить 25 российских военных кораблей.

Напомним, в результате ночной операции на территории временно оккупированного Крыма воинами ВСУ поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ. На судах находился экипаж и загружена бронированная техника, в частности, БТР-82.