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Ворог активізував використання балістики на півдні, — Гуменюк

13 листопада 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворог активізував використання балістики на півдні, — Гуменюк
Випуск балістичної ракети. Фото: Defense Express
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Наразі ворог збільшив використання балістичного озброєння на півдні України для тримання напруги у регіоні. В окупантів немає можливості збільшити утримувати Сили оборони України, тому збільшили роботу авіації. 

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Погода на нашому боці. Надзвичайна штормова погода по півдню. Це суттєво відбивається на роботі аеророзвідки та артилерії. Ми фіксуємо зменшення артилерійських обстрілів в нашій зоні відповідальності. В тому числі через зміну погодних умов. Також є зменшення активності тактичної авіації, але вони намагаються за один виліт застосувати якнайбільше КАБів для руйнівних ударів", — зазначила Гуменюк.

Також причина використання балістики може полягати в тому, що її на півдні наразі збивати складніше, ніж крилаті ракети. Тому вони й сконцентрувалися саме на такій тактиці. 

Знищення Чорноморського флоту РФ

Збройні сили України за період повномасштабного вторгнення успішно знищують Чорноморський флот РФ. Українським бійцям вдалося пошкодити та знищити 25 російських військових кораблів.

Нагадаємо, внаслідок нічної операції на території тимчасово окупованого Криму воїнами ЗСУ уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ. На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82. 

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