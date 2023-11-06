Ворог ставив за пріоритет припортову інфраструктуру в Одесі

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Під час нічної атаки на Одесу 5 листопада, ворог ставив за пріоритет ураження припортової інфраструктури міста. Зокрема, найбільше постраждав центр, де були пошкоджені житлові будинки, а частина громадян отримали поранення.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

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"Припортова інфраструктура дуже близька до історичного центру міста, внесеного до спадщини ЮНЕСКО. Саме тому ракета влучила не у порт, а неподалік, в один з кварталів міста. Пошкоджено музей, житлові будинки, є постраждалі серед мирного населення", — сказала військова.

Обстріл Одеси росіянами в ніч на 6 листопада

Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 6 листопада російські окупанти обстрілювали Одещину з різного типу озброєння. Загарбники зруйнували музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО, також є п'ятеро поранених.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішньої нічної атаки по Одесі постраждали п'ятеро людей. Травмовані мають осколкові поранення.

Також ми писали, що ЗМІ показали фото з місця прильоту в Одесі. Постраждали житлові будинки, люди лишилися без вікон.