Ворог ставив за пріоритет припортову інфраструктуру в Одесі, — Гуменюк
Під час нічної атаки на Одесу 5 листопада, ворог ставив за пріоритет ураження припортової інфраструктури міста. Зокрема, найбільше постраждав центр, де були пошкоджені житлові будинки, а частина громадян отримали поранення.
Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк.
"Припортова інфраструктура дуже близька до історичного центру міста, внесеного до спадщини ЮНЕСКО. Саме тому ракета влучила не у порт, а неподалік, в один з кварталів міста. Пошкоджено музей, житлові будинки, є постраждалі серед мирного населення", — сказала військова.
Обстріл Одеси росіянами в ніч на 6 листопада
Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 6 листопада російські окупанти обстрілювали Одещину з різного типу озброєння. Загарбники зруйнували музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО, також є п'ятеро поранених.
Нагадаємо, внаслідок сьогоднішньої нічної атаки по Одесі постраждали п'ятеро людей. Травмовані мають осколкові поранення.
Також ми писали, що ЗМІ показали фото з місця прильоту в Одесі. Постраждали житлові будинки, люди лишилися без вікон.
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