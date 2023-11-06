Враг ставил приоритет припортовую инфраструктуру в Одессе

Враг определяет приоритетом припортовую инфраструктуру в Одессе, — Гуменюк
Во время ночной атаки на Одессу 5 ноября враг ставил за приоритет поражение припортовой инфраструктуры города. В частности, больше всего пострадал центр, где были повреждены жилые дома, а часть граждан получили ранения.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
"Припортовая инфраструктура очень близка к историческому центру города, внесенному в наследие ЮНЕСКО. Именно поэтому ракета попала не в порт, а неподалеку, в один из кварталов города. Повреждены музей, жилые дома, пострадали среди мирного населения", — сказала военная.
Обстрел Одессы россиянами в ночь на 6 ноября
Ранее мы сообщали, что в ночь на 6 ноября российские оккупанты обстреливали Одесчину из разного типа вооружения. Захватчики разрушили музей в исторической части города, отнесенного к наследию ЮНЕСКО, также есть пятеро раненых.
Напомним, в результате сегодняшней ночной атаки по Одессе пострадали пять человек. Травмированные имеют осколочные ранения.
Также мы писали, что СМИ показали фото с места прилета в Одессе. Пострадали жилые дома, люди остались без окон.
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