Враг ставил приоритет припортовую инфраструктуру в Одессе

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Во время ночной атаки на Одессу 5 ноября враг ставил за приоритет поражение припортовой инфраструктуры города. В частности, больше всего пострадал центр, где были повреждены жилые дома, а часть граждан получили ранения.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Припортовая инфраструктура очень близка к историческому центру города, внесенному в наследие ЮНЕСКО. Именно поэтому ракета попала не в порт, а неподалеку, в один из кварталов города. Повреждены музей, жилые дома, пострадали среди мирного населения", — сказала военная.

Обстрел Одессы россиянами в ночь на 6 ноября

Ранее мы сообщали, что в ночь на 6 ноября российские оккупанты обстреливали Одесчину из разного типа вооружения. Захватчики разрушили музей в исторической части города, отнесенного к наследию ЮНЕСКО, также есть пятеро раненых.

Напомним, в результате сегодняшней ночной атаки по Одессе пострадали пять человек. Травмированные имеют осколочные ранения.

Также мы писали, что СМИ показали фото с места прилета в Одессе. Пострадали жилые дома, люди остались без окон.