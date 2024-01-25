Враг атаковал Одессу дронами-камикадзе — что известно о последствиях попаданий
Ночью 25 января враг дважды атаковал Одессу дронами-камикадзе из Черного моря. Обломки свалились на жилые дома в Приморском и Хаджибейском районах, в которых пострадали люди.
Журналисты Новини.LIVE побывали на месте инцидента и узнали подробности ночной атаки.
По информации военных, дроны попали в дома в сбитом состоянии, без боевой части. Именно поэтому удалось избежать более масштабных разрушений.
"Дроны использовали ту тактику, которую мы уже наблюдали, они проходили максимально низко над водой для усложнения их обнаружения", — рассказала представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
Выбитые окна и разрушенный балкон
Жительница соседнего дома отметила, что она наиболее пострадала из-за того, что ее квартира угловая и находится ближе к месту падения БпЛА. У женщины вылетели окна и волной вырвало дверные проемы.
"Я выбежала в коридор, но у меня от взрывной волны даже выбило зеркало в ванной комнате. Я жива-здорова уже второй раз. Во время первого попадания пострадал балкон, а сейчас, конечно, большие разрушения", — говорит Татьяна Ивановна.
Одесситы могут получить помощь у коммунальщиков
Сейчас на месте падения дронов работают коммунальщики, оказывающие необходимую помощь во временной ликвидации последствий "прилета". Можно получить строительные материалы, согреться теплым чаем, а также при необходимости эвакуироваться в безопасные места.
"Пострадавшим горожанам помощь оказывается с ночи и продолжает предоставляться. Пленка, шифер — все можно получить в необходимом количестве. Также возможно отселение в общежития, если люди в этом нуждаются", — сказал директор КП "ЖКС Фонтанский" Юрий Станев.
Напомним, в ночь на 25 января, оккупанты дважды атаковали Одессу и область ударными БпЛА. Основной удар пришелся на областной центр, где дроны попали в жилые дома.
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