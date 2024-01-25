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Враг атаковал Одессу дронами-камикадзе — что известно о последствиях попаданий

25 января 2024 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Враг атаковал Одессу дронами-камикадзе — что известно о последствиях попаданий
Коммунальщики работают на месте происшествия. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Ночью 25 января враг дважды атаковал Одессу дронами-камикадзе из Черного моря. Обломки свалились на жилые дома в Приморском и Хаджибейском районах, в которых пострадали люди.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте инцидента и узнали подробности ночной атаки.

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Разрушена крыша дома. Фото: Новини.LIVE

По информации военных, дроны попали в дома в сбитом состоянии, без боевой части. Именно поэтому удалось избежать более масштабных разрушений.

"Дроны использовали ту тактику, которую мы уже наблюдали, они проходили максимально низко над водой для усложнения их обнаружения", — рассказала представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
Выбиты окна в соседнем здании. Фото: Новини.LIVE

Выбитые окна и разрушенный балкон

Жительница соседнего дома отметила, что она наиболее пострадала из-за того, что ее квартира угловая и находится ближе к месту падения БпЛА. У женщины вылетели окна и волной вырвало дверные проемы.

"Я выбежала в коридор, но у меня от взрывной волны даже выбило зеркало в ванной комнате. Я жива-здорова уже второй раз. Во время первого попадания пострадал балкон, а сейчас, конечно, большие разрушения", — говорит Татьяна Ивановна.

Жительница соседнего дома Татьяна Ивановна. Фото: Новини.LIVE
Коммунальщики разбирают строительный мусор. Фото: Новини.LIVE

Одесситы могут получить помощь у коммунальщиков

Сейчас на месте падения дронов работают коммунальщики, оказывающие необходимую помощь во временной ликвидации последствий "прилета". Можно получить строительные материалы, согреться теплым чаем, а также при необходимости эвакуироваться в безопасные места.

"Пострадавшим горожанам помощь оказывается с ночи и продолжает предоставляться. Пленка, шифер — все можно получить в необходимом количестве. Также возможно отселение в общежития, если люди в этом нуждаются", — сказал директор КП "ЖКС Фонтанский" Юрий Станев.

Директор ЖКС "Фонтанский" Юрий Станев. Фото: Новини.LIVE
Эвакуация гражданских. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в ночь на 25 января, оккупанты дважды атаковали Одессу и область ударными БпЛА. Основной удар пришелся на областной центр, где дроны попали в жилые дома.

Одесса
война
эвакуация
Одесская область
Новости Одессы
Наталия Гуменюк
дроны
дом
война в Украине
атака

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