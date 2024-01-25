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Ворог атакував Одесу дронами-камікадзе — що відомо про наслідки влучань

25 січня 2024 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворог атакував Одесу дронами-камікадзе — що відомо про наслідки влучань
Комунальники працюють на місці пригоди. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вночі 25 січня ворог двічі атакував Одесу дронами-камікадзе з Чорного моря. Уламки впали на житлові будинки у Приморському та Хаджибейському районах, у яких постраждали люди. 

Журналісти Новини.LIVE побували на місці інциденту та дізналися перші подробиці нічної атаки. 

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Зруйнований дах будинку. Фото: Новини.LIVE

За інформацією військових, дрони влучили у будинки у збитому стані, без бойової частини. Саме через це вдалося уникнути більш масштабних руйнувань.

"Дрони використовували ту тактику, яку ми вже спостерігали, вони проходили максимально низько над водою для ускладнення їх виявлення", — розповіла речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк. 

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
Вибиті вікна у сусідній будівлі. Фото: Новини.LIVE

Вибиті вікна та зруйнований балкон

Мешканка сусіднього будинку зазначила, що вона найбільш постраждала через те, що її квартира кутова та розташовується найближче до місця падіння БпЛА. У жінки вилетіли вікна та хвилею вирвало дверні отвори.  

"Я вибігла в коридор, але у мене від вибухової хвилі навіть вибило дзеркало у ванній кімнаті. Я жива-здорова вже вдруге. Під час першого влучання постраждав балкон, а зараз, звісно, більші руйнування", — каже Тетяна Іванівна. 

Мешканка сусіднього будинку Тетяна Іванівна. Фото: Новини.LIVE
Комунальники розбирають будівельне сміття. Фото: Новини.LIVE

Одесити можуть отримати допомогу у комунальників

Наразі на місці падіння дронів працюють комунальники, які надають необхідну допомогу у тимчасовій ліквідації наслідків "прильоту". Можна отримати будівельні матеріали, зігрітися теплим чаєм, а також, у разі необхідності, евакуюватися до безпечних місць.

"Постраждалим містянам допомога надається з ночі та продовжує надаватися. Плівка, шифер — усе можна отримати в необхідній кількості. Також можливе відселення у гуртожитки, якщо люди цього потребують", — сказав директор КП "ЖКС Фонтанський" Юрій Станєв.

Директор ЖКС "Фонтанський" Юрій Станєв. Фото: Новини.LIVE
Евакуація цивільних. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у ніч проти 25 січня окупанти двічі атакували Одесу та область ударними БпЛА. Основний удар прийшовся на обласний центр, де дрони влучили у житлові будинки. 

Одеса
війна
евакуація
Одеська область
Новини Одеси
Наталія Гуменюк
дрони
будинок
війна в Україні
атака

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