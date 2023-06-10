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Враг атаковал рекреационную зону Одесчины крылатыми ракетами

10 июня 2023 10:36
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Враг атаковал рекреационную зону Одесщины крылатыми ракетами наземного базирования
Попадание в жилые дома. Фото: ОК "Юг"
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В течение ночи враг атаковал Одесскую область в два этапа. Во время первой волны использовал ударные дроны-камикадзе, а второй — крылатые ракеты наземного базирования.

Об этом сообщает ОК "Юг".

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В течение ночи до рассвета в Одесской области воздушная тревога звучала 4 раза, причем продолжительностью от 15 минут до 1,5 часа.

Первая волна атаки

Первой волной враг атаковал 8 ударными дронами-камикадзе "Shahed-131/136". Все беспилотники были уничтожены.

В результате падения обломков в жилом районе Одессы 3 человека погибли, по уточненным данным 27 человек получили травмирование и ранение разной степени тяжести. Среди них 3 ребенка и беременная женщина. Всем оказана медицинская помощь. Людям, чье жилье повреждено предоставлено временное убежище.

По меньшей мере 4 жилых многоэтажек получили повреждения. На месте работает следственно-оперативная группа, фиксирующая преступления РФ.

Вторая волна атаки

Следующей волной атаки враг направил крылатые ракеты наземного базирования в рекреационную зону Одесской области. Две ракеты уничтожены, одна попала именно в морское побережье, от чего воспламенилась растительность. Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены несколько частных подворий, ранены 3 местных жителя.

Пока информация о ночных обстрелах еще уточняется.

Напомним, в результате ночной атаки по Одессе повреждены жилые дома. Жителей, чьи квартиры больше всего разрушили, расселили.

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