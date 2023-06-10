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В Одесі розселили людей, квартири яких сильно пошкоджені уламками БпЛА

10 червня 2023 10:18
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Беженар Тетяна
журналіст
Одеситів із пошкоджених квартир розселили
Пошкоджений в результаті атаки житловий будинок. Фото: Одеська міська рада
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В результаті нічної атаки по Одесі пошкоджено житлові будинки. Мешканців, чиї квартири найбільше зазнали руйнувань, розселили.

Про це повідомив одеський міський голова Геннадій Труханов.

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"Чергова атака дронами. Нічна, цинічна, підступна. На жаль, троє людей загинули. Є поранені. Всім постраждалим надано медичну допомогу. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки. З перших хвилин міські служби працюють на місці, допомагають ліквідувати наслідки руйнування. Також вночі були розселені ті мешканці, чиї квартири постраждали найбільше",— написав мер міста.

Зазначимо, в результаті нічної атаки Одеської області постраждали також мешканці Білгород-Дністровського району. За попередніми даними, пошкоджено житлові будинки та ще 10 людей травмовано. 

Нагадаємо, цієї ночі, 10 червня, РФ знову вдалася до чергової повітряної атаки по Україні. Протягом ночі кілька разів у багатьох областях лунала повітряна тривога. На Одещині внаслідок ворожого нападу загинуло 3 людини, 10 осіб отримали поранення.

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