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В Одессе расселили людей, квартиры которых сильно повреждены обломками БпЛА

10 июня 2023 10:18
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Одесситов из поврежденных квартир расселили
Поврежденный в результате обстрела жилой дом. Фото: Одесский городской совет
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В результате ночной атаки по Одессе повреждены жилые дома. Жителей, чьи квартиры больше всего разрушены, расселили.

Об этом сообщил одесский городской голова Геннадий Труханов.

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"Очередная атака дронами. Ночная, циничная, коварная. К сожалению, три человека погибли. Есть раненые. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. В результате атаки повреждены жилые дома. С первых минут городские службы работают на месте, помогают ликвидировать последствия разрушения. Также ночью были расселены те жители, чьи квартиры пострадали больше всего",— написал мэр города.

Отметим, что в результате ночной атаки Одесской области пострадали также жители Белгород-Днестровского района. По предварительным данным, повреждены жилые дома и еще 10 человек травмированы.

Напомним, этой ночью, 10 июня, РФ снова прибегла к очередной воздушной атаке по Украине. В течение ночи несколько раз во многих областях звучала воздушная тревога. На Одесчине в результате вражеского нападения погибли 3 человека, 10 человек получили ранения.

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