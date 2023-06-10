Ворог атакував рекреаційну зону Одещини крилатими ракетами наземного базування

Ворог атакував рекреаційну зону Одещини крилатими ракетами
Протягом ночі ворог атакував Одещину у два етапи. Під час першої хвилі використав ударні дрони-камікадзе, а другої — крилаті ракети наземного базування.
Про це повідомляє ОК "Південь".
Протягом ночі до світанку на Одещині повітряна тривога лунала 4 рази при чому тривалістю від 15 хвилин до 1,5 години.
Перша хвиля атаки
Першою хвилею ворог атакував 8 ударними дронами-камікадзе "Shahed-131/136". Всі безпілотники були знищені.
Внаслідок падіння уламків в житловому районі Одеси 3 людини загинуло, за уточненими даними 27 людей отримали травмування та поранення різного ступеню важкості. Серед них 3 дитини й вагітна жінка. Всім надано медичну допомогу. Людям, чиє житло пошкоджено надано тимчасовий прихисток.
Щонайменше 4 житлових багатоповерхівок зазнали пошкоджень. На місці працює слідчо-оперативна група, фіксує злочини РФ.
Друга хвиля атаки
Наступною хвилею атаки ворог спрямував крилаті ракети наземного базування в рекреаційну зону Одеської області. Дві ракети знищено, одна влучила саме в морське узбережжя, від чого запалала рослинність. Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею пошкоджено кілька приватних обійсть, поранено 3 місцевих мешканців.
Наразі інформація щодо нічного обстрілу ще уточнюється.
Нагадаємо, в результаті нічної атаки по Одесі пошкоджено житлові будинки. Мешканців, чиї квартири найбільше зазнали руйнувань, розселили.