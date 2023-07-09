Сколько кораблей РФ на боевом дежурстве

Боевой корабль в море. Фото: росСМИ

Российская армия, несмотря на сильный шторм, продолжает оставаться на боевом рейде в Черном море, без ракетоносителей. Однако ситуация может измениться в любой момент, поэтому не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находятся 6 вражеских кораблей;

в Азовском море — 3 корабля, среди которых один большой десантный;

в Средиземном море на боевом дежурстве находятся до 8 вражеских кораблей.

Отметим, что ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, в 500-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину Президент Владимир Зеленский посетил остров Змеиный. Украинский лидер поблагодарил каждого, кто воюет в Черном море.

Также оккупанты отчаянно пытаются противостоять контрнаступлению ВСУ. Впрочем, морально-психологический дух врага очень низкий.