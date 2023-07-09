Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Враг до сих пор присутствует в Черном море: сколько кораблей РФ на боевом дежурстве arrow

Враг до сих пор присутствует в Черном море: сколько кораблей РФ на боевом дежурстве

9 июля 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Сколько кораблей РФ на боевом дежурстве
Боевой корабль в море. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Российская армия, несмотря на сильный шторм, продолжает оставаться на боевом рейде в Черном море, без ракетоносителей. Однако ситуация может измениться в любой момент, поэтому не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море на боевом дежурстве находятся 6 вражеских кораблей;
  • в Азовском море — 3 корабля, среди которых один большой десантный;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве находятся до 8 вражеских кораблей.

Отметим, что ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, в 500-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину Президент Владимир Зеленский посетил остров Змеиный. Украинский лидер поблагодарил каждого, кто воюет в Черном море.

Также оккупанты отчаянно пытаются противостоять контрнаступлению ВСУ. Впрочем, морально-психологический дух врага очень низкий.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз