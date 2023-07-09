Ворог досі присутній у Чорному морі: скільки кораблів РФ на бойовому чергуванні
Російська армія попри сильний шторм продовжує залишатися на бойовому рейді у Чорному морі, без ракетоносіїв. Проте ситуація може змінитися будь-якої миті, тож не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 6 ворожих кораблів;
- в Азовському морі — 3 кораблі, серед яких один великий десантний;
- в Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до 8 ворожих кораблів.
Зазначимо, що ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.
Нагадаємо, у 500-й день повномасштабного вторгнення РФ в Україну Президент Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний. Український лідер подякував кожному, хто воює у Чорному морі.
Також окупанти відчайдушно намагаються протистояти контрнаступу ЗСУ. Втім морально-психологічний дух ворога дуже низький.