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Ворог досі присутній у Чорному морі: скільки кораблів РФ на бойовому чергуванні

9 липня 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Скільки кораблів РФ на бойовому чергуванні
Бойовий корабель у морі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Російська армія попри сильний шторм продовжує залишатися на бойовому рейді у Чорному морі, без ракетоносіїв. Проте ситуація може змінитися будь-якої миті, тож не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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  • в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 6 ворожих кораблів;
  • в Азовському морі — 3 кораблі, серед яких один великий десантний;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до 8 ворожих кораблів.

Зазначимо, що ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою. 

Нагадаємо, у 500-й день повномасштабного вторгнення РФ в Україну Президент Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний. Український лідер подякував кожному, хто воює у Чорному морі.

Також окупанти відчайдушно намагаються протистояти контрнаступу ЗСУ. Втім морально-психологічний дух ворога дуже низький.

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