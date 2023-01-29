Армия РФ готова снова атаковать Украину

Не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги

В Одесской области остается достаточно большая угроза нового ракетного удара со стороны рф. Несмотря на непогоду, атака может произойти в любой момент.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Вероятность ракетных ударов с акватории Черного моря остается на высоком уровне. Количество вражеских ракетоносителей не уменьшилось. Это большая угроза, потому что "Калибры" могут лететь не только на территорию нашего региона, но и по другим областям нашего государства", — подчеркнул спикер ОВА.

Несмотря на то, что у россиян сохраняется значительный дефицит крылатых ракет в Черном море, они готовят новый ракетный террор. Перед этим враг может в очередной раз использовать иранские дроны для разведки.

"Угроза высока, потому что не зря в море есть большие десантные корабли сопровождения. Это все говорит о том, что враг несет боевое дежурство и готов к удару", — добавил Братчук.

Ситуация в морях

На боевом дежурстве в Черном море находится 15 вражеских кораблей, среди которых три ракетоносителя и два больших десантных корабля. Общий залп "Калибров" может составлять до 20 ракет. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля.

В Средиземном море — 10 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп может составлять 72 ракеты.

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