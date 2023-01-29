Армія рф готова знову атакувати Україну

Не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги

В Одеській області залишається досить велика загроза нового ракетного удару з боку рф. Незважаючи на негоду, атака може відбутися будь-якої миті.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Ймовірність ракетних ударів з акваторії Чорного моря залишається на високому рівні. Кількість ворожих ракетоносіїв не зменшилася. Це велика загроза, тому що "Калібри" можуть летіти не лише на територію нашого регіону, але й по інших областях нашої держави", — наголосив речник ОВА.

Попри те, що у росіян зберігається значний дефіцит крилатих ракет у Чорному морі, вони все одно готують новий ракетний терор. Перед цим ворог може вчергове використати іранські дрони для розвідки.

"Загроза висока, тому що не дарма у морі є великі десантні кораблі супроводження. Це все говорить про те, що ворог несе бойове чергування і готовий до удару", — додав Братчук.

Ситуація в морях

На бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває 15 ворожих кораблів, серед яких три ракетоносії та два великі десантні кораблі. Загальний залп "Калібрів" може складати до 20 ракет. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

В Середземному морі — 10 ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп може становити 72 ракети.

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