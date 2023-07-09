Россияне планируют боевые действия в Крыму

Проукраинский митинг в Крыму. Фото: УНИАН

Враг продолжает создавать панические настроения среди гражданского населения во временно оккупированном Крыму. Россияне готовятся к боевым действиям на украинском полуострове, целью которого является предотвращение возможной высадки морского десанта ВСУ.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Он считает, что за действиями, которые совершают оккупанты на временно оккупированной территории Крыма, видно, что они действительно готовятся к обороне.

"Там немножко панические настроения. Снова начали говорить о нацистах, которые в будущем будут наступать. Это панические настроения", — заявил спикер УГА Братчук.

Деоккупация Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Крымский полуостров должен быть обязательно деоккупирован. Без освобождения Крыма война против российских оккупантов не может считаться завершенной, это не будет победой.

А бывший командующий армией Соединенных Штатов Америки в Европе Бен Годжес заявил, что украинские военные еще могут зайти в Крым до осени этого года. По его словам, для этого ВСУ необходимо предоставить ракеты ATACMS и самолеты F-16.

Напомним, ранее мы писали, что российские чиновники бегут из украинского Крыма вместе со своими супругами. На въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края образовалась большая пробка.