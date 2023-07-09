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Ворог готується до оборони Криму, — Братчук

9 липня 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни планують бойові дії у Криму
Проукраїнський мітинг у Криму. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Ворог продовжує створювати панічні настрої серед цивільного населення у тимчасово окупованому Криму. Росіяни готуються до бойових дій на українському півострові, метою якого є запобігти можливій висадці морського десанту ЗСУ. 

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Він вважає, що за діями, які роблять окупанти на тимчасово окупованій території Криму видно, що вони дійсно готуються до оборони.

"Там трошечки панічні настрої. Знову почали говорити про нацистів, які у майбутньому будуть наступати. Це панічні настрої", — заявив спікер УДА Братчук.

Деокупація Криму

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Кримський півострів має бути неодмінно деокупований. Без звільнення Криму війна проти російських окупантів не може вважатися завершеною, це не буде перемогою.

А колишній командувач армії Сполучених Штатів Америки в Європі Бен Годжес заявив, що українські військові ще можуть зайти до Криму до осені цього року. За його словами, для цього ЗСУ потрібно надати ракети ATACMS і літаки F-16.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські чиновники тікають з українського Криму разом зі своїми дружинами. На в'їзді на Кримський міст з боку Краснодарського краю утворився великий затор. 

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