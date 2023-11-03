Враг готовится к усиленным атакам на Одесщину

Запуск ракеты. Фото: Воздушные силы ВС Украины

Во время последних атак на территорию Украины враг основной целью ставил именно поиск систем ПВО. Таким образом, оккупанты могут готовить массированную атаку не только по критической инфраструктуре, но и по припортовой.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Читайте также:

По его словам, Россия постепенно наращивает количество ударных дронов в своих ночных атаках на Украину. Этой ночью, к счастью, в Одесской области никто не пострадал.

"Что же касается обстрелов ночью, то силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 2 "Шахеда". К сожалению, несмотря на это произошло попадание в инфраструктурный объект, однако пострадавших нет, а разрушения для предприятия не являются критическими", — отметил Братчук.

В то же время, несмотря на относительно положительный результат работы ПВО для Одесчины, нельзя не заметить, что агрессор начал наращивать интенсивность обстрелов. Учитывая это, Братчук предположил, что нужно готовиться к повышению интенсивности ударов, потому что враг атакует Одессу не только ночью, но и среди бела дня.

Напомним, армия РФ в ночь на 3 ноября атаковала территорию Украины четырьмя десятками "шахедов". Также оккупанты использовали управляемую авиационную ракету Х-59. Однако нашим защитникам удалось уничтожить большинство вражеских воздушных целей.

Также мы писали, что в Черном море остается вражеский флот. Оккупанты рассредоточивают свои корабли возле территории Крымского полуострова, однако риск для территории Украины остается.