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Враг готовится к усиленным атакам на Одесчину, — Братчук

3 ноября 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Враг готовится к усиленным атакам на Одесщину
Запуск ракеты. Фото: Воздушные силы ВС Украины
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Во время последних атак на территорию Украины враг основной целью ставил именно поиск систем ПВО. Таким образом, оккупанты могут готовить массированную атаку не только по критической инфраструктуре, но и по припортовой.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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По его словам, Россия постепенно наращивает количество ударных дронов в своих ночных атаках на Украину. Этой ночью, к счастью, в Одесской области никто не пострадал.

"Что же касается обстрелов ночью, то силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 2 "Шахеда". К сожалению, несмотря на это произошло попадание в инфраструктурный объект, однако пострадавших нет, а разрушения для предприятия не являются критическими", — отметил Братчук.

В то же время, несмотря на относительно положительный результат работы ПВО для Одесчины, нельзя не заметить, что агрессор начал наращивать интенсивность обстрелов. Учитывая это, Братчук предположил, что нужно готовиться к повышению интенсивности ударов, потому что враг атакует Одессу не только ночью, но и среди бела дня.

Напомним, армия РФ в ночь на 3 ноября атаковала территорию Украины четырьмя десятками "шахедов". Также оккупанты использовали управляемую авиационную ракету Х-59. Однако нашим защитникам удалось уничтожить большинство вражеских воздушных целей.

Также мы писали, что в Черном море остается вражеский флот. Оккупанты рассредоточивают свои корабли возле территории Крымского полуострова, однако риск для территории Украины остается.

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