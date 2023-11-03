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Ворог готується до посилених атак на Одещину, — Братчук

3 листопада 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворог готується до посилених атак на Одещину
Запуск ракети. Фото: Повітряні сили ЗС України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Під час останніх атак на територію України, ворог основною метою ставив саме пошук систем ППО. Таким чином, окупанти можуть готувати масовану атаку не тільки по критичній інфраструктурі, а й по припортовій. 

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. 

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За його словами, Росія поступово нарощує кількість ударних дронів у своїх нічних атаках на Україну. Цієї ночі, на щастя, на Одещині ніхто не постраждав.

"Що ж до обстрілів вночі, то силам протиповітряної оборони вдалося знищити два "шахеди". На жаль, попри це сталось влучання в інфраструктурний об'єкт, однак постраждалих немає, а руйнування для підприємства не є критичними", — зазначив Братчук.

Водночас попри відносно позитивний результат роботи ППО для Одещини, не можливо не помітити, що агресор почав нарощувати інтенсивність обстрілів. З огляду на це Братчук припустив, що треба готуватися до підвищення інтенсивності ударів, тому що ворог атакує Одесу не лише вночі, а й серед білого дня.

Нагадаємо, армія РФ в ніч проти 3 листопада атакувала територію України чотирма десятками "шахедів". Також окупанти використали керовану авіаційну ракету Х-59. Проте нашим захисникам вдалося знищити більшість ворожих повітряних цілей.

Також ми писали, що у Чорному морі залишається присутнім ворожий флот. Окупанти розосереджують свої кораблі біля території Кримського пів острова, проте ризик для території України залишається. 

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