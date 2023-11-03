Ворог готується до посилених атак на Одещину

Запуск ракети. Фото: Повітряні сили ЗС України

Під час останніх атак на територію України, ворог основною метою ставив саме пошук систем ППО. Таким чином, окупанти можуть готувати масовану атаку не тільки по критичній інфраструктурі, а й по припортовій.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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За його словами, Росія поступово нарощує кількість ударних дронів у своїх нічних атаках на Україну. Цієї ночі, на щастя, на Одещині ніхто не постраждав.

"Що ж до обстрілів вночі, то силам протиповітряної оборони вдалося знищити два "шахеди". На жаль, попри це сталось влучання в інфраструктурний об'єкт, однак постраждалих немає, а руйнування для підприємства не є критичними", — зазначив Братчук.

Водночас попри відносно позитивний результат роботи ППО для Одещини, не можливо не помітити, що агресор почав нарощувати інтенсивність обстрілів. З огляду на це Братчук припустив, що треба готуватися до підвищення інтенсивності ударів, тому що ворог атакує Одесу не лише вночі, а й серед білого дня.

Нагадаємо, армія РФ в ніч проти 3 листопада атакувала територію України чотирма десятками "шахедів". Також окупанти використали керовану авіаційну ракету Х-59. Проте нашим захисникам вдалося знищити більшість ворожих повітряних цілей.

Також ми писали, що у Чорному морі залишається присутнім ворожий флот. Окупанти розосереджують свої кораблі біля території Кримського пів острова, проте ризик для території України залишається.