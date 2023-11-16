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Враг накопил в Крыму более 800 ракет для обстрелов инфраструктуры, — Гуменюк

16 ноября 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Враг накопил в Крыму более 800 ракет для обстрелов инфраструктуры, — Гуменюк
Последствия обстрелов инфраструктуры. Фото: Reuters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Враг готовится к обстрелам критической инфраструктуры Украины, как только наступят сильные холода. Известно, что только на территории Крыма оккупанты накопили более 800 ракет.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"На полуострове у врага развернут мощный военный хаб. В частности, ракеты типа "Калибр" и "Оникс". Потенциал враг накапливает и это очевидно. Ракеты воздушного базирования рассредоточены там, где будут загружаться самолеты. Мы говорим о готовности более 800 ракет", — отметила руководительница ОК "Юг".

Также военная подчеркнула, что таким образом враг может оказывать психологическое давление на гражданское население, демонстрируя "мощность". Однако вероятнее всего, что ракеты будут использоваться по прямому назначению.

Готова ли энергосистема Украины к зиме

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что по состоянию на 4 ноября были выполнены не все задачи по подготовке к зиме. Однако ситуация в энергосистеме не критична и никаких отключений без российских обстрелов не предвидится. Также Украина получает от партнеров дополнительные средства ПВО.

Напомним, 8 ноября министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в течение последних трех недель Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины 60 раз. Для обстрелов враг применял разные виды вооружения.

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