Ворог накопичив у Криму понад 800 ракет для обстрілів інфраструктури, — Гуменюк

Наслідки обстрілів інфраструктури. Фото: Reuters

Ворог готується до обстрілів критичної інфраструктури України як тільки настануть сильні холоди. Наразі відомо, що лише на території Криму окупанти накопичили понад 800 ракет.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"На півострові у ворога розгорнуто потужний військовий хаб. Зокрема, ракети типу "Калібр" та "Онікс". Потенціал ворог накопичує і це очевидно. Ракети повітряного базування розосереджені там, де будуть завантажуватися літаки. Ми говоримо про готовність понад 800 ракет", — зазначила керівниця ОК "Південь".

Також військова наголосила, що таким чином ворог може чинити психологічний тиск на цивільне населення, демонструючи "потужність". Проте найімовірніше, що ракети використовуватимуться за прямим призначенням.

Чи готова енергосистема України до зими

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що станом на 4 листопада були виконані не всі завдання щодо підготовку до зими. Проте ситуація в енергосистемі не критична і ніяких відключень без російських обстрілів не передбачається. Також Україна отримує від партнерів додаткові засоби ППО.

Нагадаємо, 8 листопада міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що протягом останніх трьох тижнів Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України 60 разів. Для обстрілів ворог застосовував різні види озброєння.