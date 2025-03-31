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Враг пытается вербовать детей на Одесчине — как именно

31 марта 2025 09:41
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Россия вербует детей Одесской области — ваши чада могут быть врагами
Россия вербует детей. Фото иллюстративное: freepik
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Россия через соцсети вербует подростков Одесской области для диверсий. В частности, стало известно об ученике 9 класса, которого подстрекали поджигать машины и рисовать граффити за деньги.

Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в соцсети.

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Недавно к одесскому инспектору Службы образовательной безопасности обратился ученик 9-го класса. Парень рассказал, что в Telegram-канале ему написали и предложили "подзаработать". Задачей было поджигать транспортные средства РТЦК, административные здания и оставлять на них граффити. За это обещали денежное вознаграждение.

"Сначала заманивают несложными задачами, например сфотографировать определенный объект или нарисовать граффити. Если это выполнено, ребенка пытаются втянуть в более серьезную подрывную деятельность — через шантаж или обещания заработка",— пишет Алексей Билошицкий.

В полиции призывают быть внимательными и объяснять детям, чем опасны такие предложения от вражеских спецслужб.

В Одесской области! Сроная новость! - фото 1
Переписка с мальчиком. Фото: Патрульная полиция
В Одесской области! Сроная новость! - фото 2
Переписка с мальчиком. Фото: Патрульная полиция
В Одесской области! Сроная новость! - фото 3
Переписка с мальчиком. Фото: Патрульная полиция

Напомним, недавно мы писали о женщине, которая вербовала одесситок заниматься проституцией. А также о детях. которых вернули с оккупированных территорий.

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