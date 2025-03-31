Росія вербує дітлахів Одеської області — ваші чада можуть бути ворогами

Росія вербує дітлахів. Фото ілюстративне: freepik

Росія через соцмережі вербує підлітків Одеської області для диверсій. Зокрема, стало відомо про учня 9 класу, якого підбурювали підпалювати автівки та малювати графіті за гроші.

Про це повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в соцмережі.

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Нещодавно до одеського інспектора Служби освітньої безпеки звернувся учень 9-го класу. Хлопець розповів, що в Telegram-каналі йому написали та запропонували "підзаробити". Завданням було підпалювати транспортні засоби РТЦК, адміністративні будівлі та залишати на них графіті. За це обіцяли грошову винагороду.

"Спочатку заманюють нескладними завданнями, як-от сфотографувати певний об’єкт або намалювати графіті. Якщо це виконано, дитину намагаються втягнути у більш серйозну підривну діяльність — через шантаж або обіцянки заробітку", — пише Олексій Білошицький.

У поліції закликають бути уважними та пояснювати дітям, чим небезпечні такі пропозиції від ворожих спецслужб.

Листування з хлопчиком. Фото: Патрульна поліція

Листування з хлопчиком. Фото: Патрульна поліція

Листування з хлопчиком. Фото: Патрульна поліція

Нагадаємо, нещодавно ми писали про жінку, яка вербувала одеситок займатися проституцією. А також про дітей. яких повернули з окупованих територій.