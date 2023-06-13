"На заработки": женщина вербовала одесситок для занятия проституцией

Задержание злоумышленницы. Фото: ГУНП в Одесской области

Правоохранители задержали женщину, которая занималась вербовкой молодых одесситок для сексуальной эксплуатации за границей. 23-летняя уроженка Харьковской области организовала перевозку женщин в Литовскую Республику с целью принудительной проституции.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Вербовка женщин

Совместно с пограничниками и процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры было проведено расследование, которое позволило установить, что фигурантка вербовала к безработным женщинам в Одессе, которые были в тяжелом финансовом положении. Она использовала их уязвимость и обещала быстрые и легкие заработки за границей.

Обыски дома у злоумышленницы. Фото: ГУНП в Одесской области

По обещаниям злоумышленницы женщины должны были работать в иностранных салонах, предоставляя интимные услуги за денежное вознаграждение. Она гарантировала безопасность, высокую оплату и обеспечивала бесплатное проживание.

"Получив согласие, злоумышленница сразу поставила гражданок в зависимое от себя материальное положение, обязав вернуть ей деньги за билеты и другие взятые на себя первоочередные материальные затраты", — говорится в сообщении.

Правоохранители остановили автобус с женщинами, на Киевском шоссе, а вербовщица была задержана в месте ее проживания. Во время обыска у нее были изъяты мобильные телефоны из переписки с потенциальными жертвами и другие доказательства ее преступной деятельности.

Милиционер обследует телефон злоумышленницы. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание ждет женщину

Собрав достаточное количество доказательств, следователи сообщили подозреваемым о подозрении по части 2 статьи 149 Уголовного кодекса Украины, касающейся вербовки и перемещения людей с целью эксплуатации, используя их уязвимое состояние. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет, с возможностью конфискации имущества.

Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для подозреваемой.

Напомним, полицейские Одессы задержали 26-летнего мужчину, который руководил сутенерской деятельностью и привлекал женщин к проституции. За это преступление ему грозит до семи лет лишения свободы.