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"На заработки": женщина вербовала одесситок для занятия проституцией

13 июня 2023 15:12
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"На заработки": женщина вербовала одесситок для занятия проституцией
Задержание злоумышленницы. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохранители задержали женщину, которая занималась вербовкой молодых одесситок для сексуальной эксплуатации за границей. 23-летняя уроженка Харьковской области организовала перевозку женщин в Литовскую Республику с целью принудительной проституции.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Совместно с пограничниками и процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры было проведено расследование, которое позволило установить, что фигурантка вербовала к безработным женщинам в Одессе, которые были в тяжелом финансовом положении. Она использовала их уязвимость и обещала быстрые и легкие заработки за границей.

Обыски дома у злоумышленницы. Фото: ГУНП в Одесской области
Обыски дома у злоумышленницы. Фото: ГУНП в Одесской области

По обещаниям злоумышленницы женщины должны были работать в иностранных салонах, предоставляя интимные услуги за денежное вознаграждение. Она гарантировала безопасность, высокую оплату и обеспечивала бесплатное проживание.

"Получив согласие, злоумышленница сразу поставила гражданок в зависимое от себя материальное положение, обязав вернуть ей деньги за билеты и другие взятые на себя первоочередные материальные затраты", — говорится в сообщении.

Правоохранители остановили автобус с женщинами, на Киевском шоссе, а вербовщица была задержана в месте ее проживания. Во время обыска у нее были изъяты мобильные телефоны из переписки с потенциальными жертвами и другие доказательства ее преступной деятельности.

Милиционер обследует телефон злоумышленницы. Фото: ГУНП в Одесской области
Милиционер обследует телефон злоумышленницы. Фото: ГУНП в Одесской области

Какое наказание ждет женщину

Собрав достаточное количество доказательств, следователи сообщили подозреваемым о подозрении по части 2 статьи 149 Уголовного кодекса Украины, касающейся вербовки и перемещения людей с целью эксплуатации, используя их уязвимое состояние. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет, с возможностью конфискации имущества.

Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для подозреваемой.

Напомним, полицейские Одессы задержали 26-летнего мужчину, который руководил сутенерской деятельностью и привлекал женщин к проституции. За это преступление ему грозит до семи лет лишения свободы.

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