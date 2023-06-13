"На заробітки": жінка вербувала одеситок для зайняття проституцією

Затримання зловмисниці. Фото: ГУНП в Одеській області

Правоохоронці затримали жінку, яка займалася вербуванням молодих одеситок для сексуальної експлуатації за кордоном. 23-річна уродженка Харківщини організувала перевезення жінок до Литовської Республіки з метою примусової проституції.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Вербування жінок

Спільно з прикордонниками та за процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури було проведено розслідування, яке дозволило встановити, що фігурантка вербувала безробітних жінок в Одесі, які були в скрутному фінансовому становищі. Вона використовувала їх вразливість та обіцяла швидкі та легкі заробітки за кордоном.

Обшуки вдома у зловмисниці. Фото: ГУНП в Одеській області

За обіцянками зловмисниці, жінки повинні були працювати в іноземних салонах, надаючи інтимні послуги за грошову винагороду. Вона гарантувала безпеку, високу оплату та забезпечувала безплатне проживання.

"Отримавши згоду, зловмисниця відразу поставила громадянок в залежне від себе матеріальне становище, зобов’язавши повернути їй гроші за квитки та інші першочергові матеріальні витрати, які взяла на себе", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зупинили автобус з жінками на Київському шосе, а вербувальницю було затримано у місці її проживання. Під час обшуку у її оселі були вилучені мобільні телефони з листуванням з потенційними жертвами та інші докази її злочинної діяльності.

Правоохоронець обстежує телефон зловмисниці. Фото: ГУНП в Одеській області

Яке покарання чекає на жінку

Зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили підозрюваній про підозру за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України, яка стосується вербування та переміщення людей з метою експлуатації, використовуючи їх уразливий стан. Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з можливістю конфіскації майна.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для підозрюваної.

Нагадаємо, поліцейські Одеси затримали 26-річного чоловіка, який керував сутенерською діяльністю та залучав жінок до проституції. За цей злочин йому загрожує до семи років позбавлення волі.