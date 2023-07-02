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Враг не будет диктовать условия в Черном море, — Зеленский

2 июля 2023 16:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Враг не будет диктовать условия в Черном море, — Зеленский
Украинские моряки. Фото: Zelenskiy / Official
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня в Одессе Президент Украины поздравил моряков с профессиональным праздником. Зеленский подчеркнул, что именно они первыми дали отпор врагу в море и не дали полностью захватить юг.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

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  • поздравил в Одессе воинов Военно-Морских сил с их профессиональным днем;
  • посетил раненых бойцов в госпитале, оставил пожелания на экземпляре Кобзаря, сопровождающего их в боях с 2014 года;
  • командующий ВМС Неижпапа и командующий ОСУВ Одессы Москалев отчитались о ситуации безопасности и стратегических задачах для флота, в частности, флота морских дронов, береговой обороны.

Также Владимир Зеленский призвал окупантов покинуть украинскую территорию или их заставят это сделать бойцы ВСУ.

"Враг точно не будет диктовать условия в Черном море, и оккупантам придется так же бояться приближаться к нашему украинскому Крыму и к нашим берегам Азовского моря, как российские корабли уже боятся приближаться к нашему Черноморскому побережью", — сказал Зеленский.

Напомним, в зоне ответственности военных на юге Украины продолжается мощная наступательная работа. В частности, увеличилась интенсивность контрбатарейной борьбы в Херсонской области. В то же время, в российском инфопространстве жалуются на то, что их армия не может отбить ВСУ на левобережье Херсонщины.

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