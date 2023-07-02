Ворог не диктуватиме умови в Чорному морі, — Зеленський

Українські моряки. Фото: Zelenskiy / Official

Сьогодні в Одесі Президент України привітав моряків із професійним святом. Зеленський наголосив, що саме вони першими дали відсіч ворогу у морі та не дали повністю захопити південь.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

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Привітав в Одесі воїнів Військово-Морських сил із їхнім професійним днем;

відвідав поранених бійців у шпиталі, залишив побажання на примірнику Кобзаря, який супроводжує їх у боях з 2014 року;

командувач ВМС Неїжпапа і командувач ОСУВ Одеси Москальов відзвітували про безпекову ситуацію та стратегічні завдання для флоту, зокрема, флоту морських дронів, берегової оборони.

Також Володимир Зеленський закликав окупантів покинути українську територію або їх змусять це зробити бійці ЗСУ.

"Ворог точно не диктуватиме умов у Чорному морі, й окупантам доведеться так само боятися наближатись до нашого українського Криму і до наших берегів Азовського моря, як російські кораблі вже бояться наближатись до нашого Чорноморського узбережжя", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, у зоні відповідальності військових на півдні України триває потужна наступальна робота. Зокрема, збільшилася інтенсивність контрбатарейної боротьби у Херсонській області. Водночас у російському інфопросторі скаржаться на те, що їх армія не може відбити ЗСУ на лівобережжі Херсонщини.