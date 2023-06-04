Враг усилил обстрелы в Николаевской области,— Гуменюк

Последствия обстрела Николаевщины. Фото: Николаевская ОВА

Российские военные усилили обстрелы Очакова и акватории Днепро-Бугского лимана. Таким образом, они пытаются продемонстрировать свое присутствие и преимущество на этом направлении.

Об этом в эфире "Единого марафона" рассказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

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"После того, как снова был поднят вопрос по включению николаевских портов в "зерновое соглашение", российские войска пытаются настойчиво продемонстрировать свой контроль этих морских маршрутов и продолжают давление на международном уровне по снижению санкций. Россияне не могут позволить себе максимальный обстрел, но свое присутствие демонстрируют", — отметила Наталья Гуменюк.

По ее словам, враг в течение последних недель все чаще обстреливает Очаковское направление. Это зависит от активности оккупантов на Кинбурнской косе. Кроме того, на оккупированной территории Херсонщины враг давит на местное население и прикрывается им как живым щитом.

Отметим, накануне враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет. Также зафиксированы вражеские обстрелы по г. Очаков. Информация о последствиях уточняется.

Напомним, враг вывел в Черное море на боевое дежурство надводный ракетоноситель. К пуску готовы 8 "Калибров".