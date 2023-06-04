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Ворог посилив обстріли Миколаївщини, — Гуменюк

4 червня 2023 14:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Ворог посилив обстріли на Миколаївщини,— Гуменюк
Наслідки обстрілів Миколаївщини. Фото: Миколаївська ОВА
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Російські військові посилили обстріли Очакова та акваторії Дніпро-Бузького лиману. Таким чином вони намагаються продемонстрували свою присутність і перевагу на цьому напрямку.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" розказала керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

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"Після того, як знову було порушено питання щодо включення миколаївських портів до "зернової угоди", російські війська намагаються наполегливо продемонструвати свій контроль цих морських маршрутів і продовжують тиск на міжнародному рівні щодо зниження санкційного тиску. Росіяни не можуть дозволити собі максимального ураження, але свою присутність демонструють", — зазначила Наталя Гуменюк.

За її словами, ворог протягом останніх тижнів все частіше обстрілює Очаківський напрямок. Це залежить від активності окупантів на Кінбурнській косі. Крім того, на окупованій території Херсонщини ворог тисне на місцеве населення та прикривається ним як живим щитом.

Зазначимо, напередодні ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також зафіксовано ворожі обстріли по м. Очаків. Інформація про наслідки уточнюється. 

Нагадаємо, ворог вивів у Чорне море на бойове чергування надводний ракетоносій. Напоготові 8 "Калібрів".

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