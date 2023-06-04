Напруження підвищується: ворог вивів у Чорне море ракетоносій

Російські кораблі. Фото: Міністерство оборони РФ

Ще вранці усі ракетоносії були заведені у пункти базування, а вже зараз в Чорне море на бойове чергування виведено надводний ракетоносій. Напоготові 8 "Калібрів".

Про це повідомляють в ОК "Південь".

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"Ворог продовжує підвищувати градус напруження. В Чорне море на бойове чергування виведено надводний ракетоносій. Напоготові 8 "Калібрів". Продовжуємо відстежувати ситуацію. На сигнали тривог реагуємо оперативно", — йдеться у повідомленні.

Прохід Керч-Єнікальською протокою

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря: 28 суден, з них 13 продовжили рух з протокою Босфор;

до Чорного моря: 20 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Порушення Міжнародної конвенції

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, станом на ранок 4 червня у Чорному морі перебувають 12 ворожих кораблів. Ракетоносії залишаються у пунктах базування.