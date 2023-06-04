Напряжение повышается: враг вывел в Черное море ракетоноситель

Российские корабли. Фото: Министерство обороны РФ

Еще утром все ракетоносители были заведены в пункты базирования, а уже сейчас в Черное море на боевое дежурство выведен надводный ракетоноситель. К пуску готовы 8 "Калибров".

Об этом сообщают в ОК "Юг".

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"Враг продолжает повышать градус напряжения. В Черное море на боевое дежурство выведен надводный ракетоноситель. Наготове 8 "Калибров". Продолжаем отслеживать ситуацию. На сигналы тревог реагируем оперативно", — говорится в сообщении.

Проход Керчь-Еникальским проливом

За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю: 28 судов, из них 13 продолжили движение с проливом Босфор;

к Черному морю: 20 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Нарушения Международной конвенции

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, по состоянию на утро 4 июня в Черном море находятся 12 вражеских кораблей. Ракетоносители остаются в пунктах базирования.