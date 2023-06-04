Напряжение повышается: враг вывел в Черное море ракетоноситель
Еще утром все ракетоносители были заведены в пункты базирования, а уже сейчас в Черное море на боевое дежурство выведен надводный ракетоноситель. К пуску готовы 8 "Калибров".
Об этом сообщают в ОК "Юг".
"Враг продолжает повышать градус напряжения. В Черное море на боевое дежурство выведен надводный ракетоноситель. Наготове 8 "Калибров". Продолжаем отслеживать ситуацию. На сигналы тревог реагируем оперативно", — говорится в сообщении.
Проход Керчь-Еникальским проливом
За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовскому морю: 28 судов, из них 13 продолжили движение с проливом Босфор;
- к Черному морю: 20 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Нарушения Международной конвенции
РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Напомним, по состоянию на утро 4 июня в Черном море находятся 12 вражеских кораблей. Ракетоносители остаются в пунктах базирования.