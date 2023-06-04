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У Чорному морі на бойовому чергуванні 12 ворожих кораблів

4 червня 2023 10:08
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Беженар Тетяна
журналіст
У Чорному морі на бойовому чергуванні 12 ворожих кораблів
Російські кораблі. Фото: Міністерство оборони РФ
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Беженар Тетяна
журналіст

Станом на ранок 4 червня  у Чорному морі перебувають 12 ворожих кораблів. Ракетоносії залишаються у пунктах базування.

Про це повідомляють в Оперативному командуванні "Південь".

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"В Чорному й Азовському морях посилився шторм. Ракетоносії ще опівночі заведено до пунктів базування, на чергуванні залишається 12 кораблів",— йдеться у повідомленні.

Також в ОК "Південь" зазначають, що ворог продовжує вишукувати тактику тиску на населення та інфраструктуру тилових регіонів, атакує прифронтові території, накопичує ресурс для майбутніх атак.

"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, зважайте на небезпеку узбережжя, зокрема в штормову погоду, пам’ятайте про неприпустимість наближення чи торкання підозрілих вибухонебезпечних предметів",— наголосили в ОК "Південь".

Зазначимо, в Чорному морі зменшено кількість ворожих кораблів. Можливо, саме оголошене штормове попередження змусило росіян повернутись до пунктів базування. Втім загроза ракетного удару залишається високою.

Нагадаємо, вночі 1 червня ворог збільшив кількість ракетоносіїв. Крім того, окупанти активізували повітряну розвідку на півдні. 

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